Movilidad Sostenible prefiere un bus exprés por la avenida de Dénia antes que una línea del TRAM hasta Sant Joan y Mutxamel

La Plataforma Movilidad Sostenible L’Alacantí (PCM) ha valorado como muy deficientes las propuestas del Estudio Informativo de la conexión del TRAM con Sant Joan d’Alacant, en período de exposición pública. Así, considera que, lejos de mejorar el transporte público entre Alicante, el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant y esta última población, las alternativas analizadas en el estudio empeoran la conexión actual en autobús al ofrecer tiempos de viaje peores y, por tanto, no competitivos con el transporte privado.

A juicio de la Plataforma, el Estudio Informativo abandona el objetivo principal de mejorar la movilidad de los habitantes de Sant Joan y Mutxamel y no se ha hecho un análisis previo de cuál es la mejor opción para ello. «Se ha decidido hacer una conexión con el TRAM a cualquier precio aunque ello no suponga ninguna mejora de transporte para Sant Joan y Mutxamel. Además, no hay ninguna previsión temporal de la ampliación a Mutxamel», afirma Aitor Escorza Ripoll, representante de la Plataforma.

Para Movilidad Sostenible L’Alacantí es urgente ofrecer un transporte público más rápido y eficaz a Sant Joan y Mutxamel, pero creen que las soluciones que hay sobre la mesa eternizarán el problema y no cambiarán el reparto modal de transporte, que debe ser un objetivo primordial en una actuación de este tipo. Por ello, sin renunciar al TRAM, defienden dar prioridad a la plataforma reservada para transporte público por la avenida de Dénia, una reivindicación histórica de la Plataforma que fue prometida por el Ayuntamiento de Alicante en 2009 con la reforma de la avenida y que finalmente se incumplió, también estudiada y anunciada por la Conselleria de Obras Públicas hace dos años.

La propuesta

De esta forma, la Plataforma afirma que podría darse un salto cualitativo en las conexiones del área metropolitana mediante la introducción de un Bus de Tránsito Rápido (BTR, o BRT en sus siglas en inglés), un concepto que la propia Generalitat Valenciana ya contempla para diferentes conexiones en el área metropolitana de Valencia y para la mejora del transporte público entre Alicante y Elche en sus respectivos Planes de Movilidad Metropolitana (PMoMe).

Concretamente, el BTR es el mismo concepto de un tranvía, pero con neumáticos. Es decir, cuenta, al igual que el TRAM, con vehículos eléctricos de alta capacidad y piso bajo, andenes accesibles a la misma altura, entrada y salida por todas las puertas para acelerar la carga y descarga, o plataforma exclusiva con prioridad semafórica en las intersecciones, entre otras características bastante más evolucionadas que las del trolebús propuesto a ambas poblaciones hace más de una década.

Un ejemplo del autobús BTR | Plataforma Movilidad Sostenible en L'Alacantí

Según los análisis de la Plataforma, y refrendados por el Estudio Informativo del TRAM, el BTR sería la única alternativa que puede asegurar una reducción sustancial de los tiempos de viaje actuales de la línea 23 de autobús si no se realiza un replanteamiento radical del trazado de la línea tranviaria, mucho más caro y descartado por ahora. Así, señalan que mientras que el TRAM plantea unos tiempos máximos de entre 40 y 42 minutos solo para llegar al Hospital de Sant Joan desde Luceros (32 en el caso de la alternativa descartada por Pérez Gil), el BTR los acortaría hasta los 21 minutos desde la futura estación intermodal, a 24 hasta Sant Joan y a unos 33 minutos hasta Mutxamel.

Además, señalan que el BTR tiene un coste de ejecución mucho menor, lo cual facilita su implementación completa desde el primer momento. «Nuestra propuesta se puede ejecutar ya de primeras hasta Mutxamel por en torno a un 50 % de lo que se plantea el TRAM solo hasta Benimagrell, y se podría ejecutar y poner en servicio de forma más rápida», remarca Escorza Ripoll. Concretamente, sitúan su puesta en servicio en 3 años.

La Plataforma insiste en que no está en contra del TRAM, sino de realizarlo de forma poco eficiente, y califican los recorridos por el PAU 5 de «tranvía de la bruja». «Por quererlo hacer pasar por allí y servir a 5000 personas, se perjudicará a las más de 50 000 que residen en Sant Joan y Mutxamel y son quienes venían reivindicando este medio de transporte». Recuerdan que la planificación del transporte público urbano del PAU 5 corresponde al Ayuntamiento de Alicante y rechazó hace un año crear una línea que cubriese las necesidades reales del barrio: «No puede ahora imponer el trazado de otro medio de transporte que además ya tiene muy próximo, el PAU 5 necesita su propia solución de movilidad», señala el portavoz.

Movilidad Sostenible L’Alacantí critica también la solución escogida para desviar el trazado actual hacia el Hospital de Sant Joan, que supone alargar el recorrido unos 2 km innecesariamente. Así, lo obliga a llegar hasta la avenida Costa Blanca, bajar a la plaza La Coruña, retroceder por la avenida de Oviedo y, una vez pasada la parada de Instituto, desviarse hacia la avenida de las Naciones, retorciéndose sobre sí mismo. «Es un disparate que hará que la broma salga muy cara, alarga enormemente el tiempo de recorrido y no será atractivo al usuario. No podemos caer en errores del pasado».

Además, señalan que el BTR y el TRAM no son soluciones incompatibles, como demuestra la reciente implementación del primero en Vitoria, ciudad que ya contaba con tranvía. Sino que, al contrario, cada uno responde a diferentes necesidades de movilidad y del territorio y pueden ser complementarios. Pero insisten en que en estos momentos lo que necesitan Sant Joan y Mutxamel es una mejora real y cuanto antes de las conexiones con Alicante y el resto de la comarca, por lo que realizarán sus alegaciones al Estudio en esta línea.