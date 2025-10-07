Moreno/Sanfélix y Florián/Vergara se coronan con honores en los Costa Blanca Beach Games de Alicante

Los Costa Blanca Beach Games pusieron este domingo el broche final con partidos de muy alto nivel en la Playa de San Juan dentro de la prueba tres estrellas del Circuito Nacional de Vóley Playa.

Los alicantinos Dani Moreno y Roberto Sanfélix ratificaron su condición de favoritos y se subieron a lo más alto del podio en su casa. Moreno/Sanfélix no dieron opción (2-0) en la gran final a Pablo Pérez y Nazan Matos, que fueron siempre por detrás en el marcador y acabaron dando por buena la plata. Por su parte, el bronce fue para la pareja formada por el estadounidense Isaac Levinson y el ucraniano Slava Karvatskyi, que se impusieron a De Amo-Pascual (2-1) y coronaron un buen torneo en el que estuvieron cerca de la final.

En la competición femenina, Nazaret Florián y Ana Vergara se colgaron el oro al mostrar un juego muy sólido y sin fisuras en la final (2-0) ante la polaca Aga Adamek y la rusa Elena Svidorova, dominadoras del circuito valenciano. Por último, el bronce femenino cayó claramente del lado de las veteranas Kadri Puri y Erika Kliokamanaite, que no dieron opción (2-0) a Elba Paez y Daniela Andreu.

El estadio de 300 espectadores construido para la ocasión en la arena de la Playa de San Juan se quedó pequeño para disfrutar de esta jornada final del domingo que puso el broche de oro a los Costa Blanca Beach Games. En esta prueba tres estrellas del CNVP han participado parejas de hasta once nacionalidades diferentes: España, Estados Unidos, Alemania, Chile, República Checa, Hungría, Estonia, Polonia, Lituania, Rusia y Ucrania.

En la entrega de trofeos participaron los olímpicos alicantinos Paula Soria y Javier Bosma, además del presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el concejal del Ayuntamiento de Alicante, Rafael Alemañ; el presidente de la Asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca, Francisco Fresno; y el presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, Arturo Ruiz.