Más de 7.000 personas arropan a la Santa Faz en su visita a Mutxamel para honrar a la Virgen de Loreto

Más de 7.000 personas arroparono este domingo a la Santa Faz en su visita a Mutxamel para honrar a la patrona, la Virgen de Loreto, a una semana de su Coronación Canónica. La llegada de la Reliquia a la Santa Faz fue saludada con disparo de cohetes, lo mismo que ha ocurrido cuando ambas imágenes han llegado a la parroquia de El Salvador, para presidir la ceremonia religiosa. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha subrayado en su intervención en la parroquia de El Salvador la “fusión de sentimientos hacia dos de las devociones históricas más consolidadas de la huerta alicantina”.

Cutanda, junto con la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha sido la encargada de abrir y, a la conclusión de la jornada, cerrar la hornacina del camarín donde se venera la Reliquia, siguiendo un ceremonial del siglo XVI. La Santa Faz, escoltada por policías locales de Alicante y Mutxamel, ha llegado hasta la rotonda de la avenida Carlos Soler, ya en Mutxamel, donde ha sido recibida por la Corporación municipal y la imagen de la Virgen de Loreto. Desde allí, y en procesión, se ha dirigido hacia El Salvador donde se ha oficiado la Eucaristía, con presencia del alcalde muchamelero Rafael García, quien también ha asistido a la apertura y cierre del habitáculo del camarín del monasterio.

La última vez que la Santa Faz visitó Mutxamel fue el 29 de marzo de 1989, y coincidió con el 500 Aniversario del Milagro de la Lágrima. En el siglo XIX fue la Virgen de Loreto la que viajó hasta Alicante para participar en la procesión organizada en honor a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante.

La Coronación

La Coronación Canónica de la Virgen de Loreto se celebrará el domingo 26 de octubre -11.30 horas- en el parque municipal ‘El Canyar de les Portelles’. Antes están programadas una diana y una misa solemne. Posteriormente se disparará una mascletà antes de que la Virgen de Loreto regrese a la parroquia de El Salvador.