Más de 14.000 personas disfrutan de la ciencia en la UA

Unas 14.000 personas participaron el pasado viernes de la European Researchers' Night-Nit de la Investigació (ERN-Nit), un evento que, en su edición de 2025, volvió a ser la gran fiesta de la ciencia con la que la Universidad de Alicante abre sus puertas a la ciudadanía y, con ello, a la vocación de aquellas personas que liderarán el futuro con su talento.

La jornada, como es tradición, comenzó con la sesión matinal, dedicada al público de institutos de educación secundaria y centros de formación profesional que, previa inscripción, acudían desde localidades repartidas por toda la provincia. En total, en esta primera parte del evento fueron 2.900 los estudiantes congregados en el campus.

La inauguración del evento contó con la participación de la rectora de la UA, Amparo Navarro, que estuvo acompañada por el director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez Juan, y el concejal de Innovación, Informática y Agenda Digital del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral Villar, además de gran parte del equipo de gobierno de la institución académica.

“La Nit de la Investigació es uno de los eventos más importantes de la Universidad de Alicante”, avanzó la rectora, a lo que concretó que “durante todo el año, más de 700 personas trabajan con devoción para dar lo mejor en esta cita y, por ello, cada año vemos que conseguimos abrir más y mejor las puertas de la ciencia a la ciudadanía”.

En el mismo sentido, la rectora comentó que “estas camisetas que lucimos, las de la Nit, se han convertido en un uniforme, en un emblema con el que nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo, de nuestra docencia e investigación”. “Quiero mostrar mi gratitud más sincera a todos los que hacéis posible este evento, al que le auguro una larga vida”, concluyó Navarro.

Tras la sesión matinal, a las 18 horas se abrió la celebración al público general que disfrutó de las más de 70 actividades hasta entrada la noche, cuando coincidió la celebración con el lanzamiento de fuegos artificiales en San Vicente del Raspeig, lo que supuso un colofón final para la ERN-Nit digno de un 4 de Julio en los Estados Unidos.

Como es habitual, la ciencia se ve representada en batas blancas, microscopios, probetas y jeringas. Pero, en la Universidad de Alicante, una gran institución de formación superior generalista, esta imagen tiene mucho mayor recorrido. Destacaron por su novedad algunas actividades como las relacionadas con las Humanidades, la Educación, la Enfermería o la Filosofía, entre otras.

Gracias a la inclusión de nuevos estands en estas áreas, los visitantes pudieron disfrutar de recreaciones teatralizadas de San Vicente Ferrer o de dos profesoras cuyos perfiles eran mujeres de finales del siglo XIX y de los “hippies” años 70. Cerca de allí, se recreaban discusiones filosóficas entre corrientes históricas o se adentraba al público en imaginarios ilustrados que combinaban lectura y ciencia. También la Enfermería se abrió paso por primera vez en el evento para mostrar al público pautas esenciales con que vendar extremidades y articulaciones, lavar y curar heridas y conocer la importancia de la buena nutrición.

La producción de esta gran feria de la ciencia involucra a más de 700 personas, entre personal investigador, estudiantes y personal técnico de la UA. Organizada por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) UA Divulga, la European Researchers’ Night-Nit de la Investigació de la UA cuenta con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por momentos, el campus era un hervidero de científicos, escritores, humanistas, profesores y familias, muchas familias en las que, seguramente, haya brotado la vocación científica y crezcan los futuros científicos, escritores, humanistas y profesores. Tan sencillo y complejo a la vez, ese es el objetivo que persigue (y consigue) la European Researchers' Night-Nit de la Investigació (ERN-Nit) en la Universidad de Alicante cuando abre las puertas de la ciencia.