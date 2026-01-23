El MARQ de Alicante acogerá el encuentro anual de la Academia Europea de Museos

El Museo Arqueológico de Alicante será a finales de septiembre sede del encuentro anual de la Academia Europea de Museos, un evento que encabeza el potente programa de congresos científicos y exposiciones de 2026 presentado por la Fundación CV MARQ en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado los detalles de un calendario cultural “que convertirá al MARQ en sede de destacados congresos internacionales y a la provincia de Alicante en punto de encuentro de museos de todo el mundo, lo que nos posicionará a la vanguardia de la arqueología y como referente museístico a nivel mundial”.

Asimismo, Navarro ha destacado que la Diputación de Alicante trabaja para “recuperar, proteger y difundir todo el patrimonio cultural que atesora nuestro territorio, siempre en colaboración con nuestros ayuntamientos y museos locales”.

El MARQ como reclamo turístico

La participación del MARQ en FITUR tiene como objetivo reforzar la parte del segmento cultural con el que cuenta la Costa Blanca, consolidando y complementando su amplia oferta con las exposiciones temporales que son un reclamo que trasciende el ámbito provincial.

Juan de Dios Navarro.- Diputado de Cultura en Fitur 2026 | Diputación de Alicante

Exposiciones

Actualmente el MARQ acoge la muestra “Dénia. Arqueología y Museo”, inaugurada el pasado mes de noviembre, que se podrá visitar hasta el próximo mes de abril. Además, en el espacio expositivo del Vestíbulo del MARQ se puede contemplar “Rituales de Pastores. Canibalismo y Enterramiento en la Cova del Randero (Pedreguer)”, una propuesta que permanecerá expuesta hasta noviembre de 2026. Será sustituida entonces, casi a final de año, por la exposición “Entre el Hedonismo y la Espiritualidad. La Pintura Mural Romana en la Albufereta (Alicante)”, mientras que en la Sala noble de la Biblioteca se instalará -de octubre de 2026 a febrero de 2027- la muestra “La Villa Romana de l’Albir. Arqueología y Museo”.

Asimismo, “La Princesa de los Cárpatos. El Oro Argárico de San Antón Orihuela” se despide este mes de Madrid tras haber permanecido cuatro meses en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y viajará al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) de Barcelona bajo el título “Lujo y Dominio. Mujeres y Poder en la Edad del Bronce”, en fechas aún por determinar. Hasta octubre de 2026 se podrá disfrutar en el Palau Comtal de Cocentaina de “Lauria, Lória, Llúria. Señores y Señoras de la Tierra” y “Guardianes de piedra. Los Castillos de Alicante” continúa con su itinerancia y estará dentro de unos meses en el Centro Cultural Miguel Hernández de Albatera.

Congresos

En cuanto a los congresos, jornadas, seminarios y conferencias con sede este año en el MARQ, en julio se celebrará el encuentro anual de la plataforma de museos EEN, European Exhibition Network, seguido del encuentro anual y la ceremonia de los Premios de la Academia Europea de Museos, EMA, en septiembre. También, tras el verano, tendrán lugar las Jornadas de Formación del Profesorado y en octubre las XI Jornadas de Recreación Histórica de Lucentum, el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional, las I Jornadas Internacionales de Arqueología y ADN y el Ciclo de Conferencias en la contextualización de la Exposición Temporal “El Oro y el Universo”.