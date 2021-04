Manuel Palomar ya tiene su retrato en la galería de rectores de la Universidad de Alicante

La imagen de Manuel Palomar ya forma parte de la historia de la Universidad de Alicante a través del retrato que hoy ha sido incorporado a la galería de rectores de la Sala de Juntas del Rectorado. El rector entre 2012 y 2020 ha descubierto el lienzo obra de Ximo Pérez acompañado de la actual rectora, Amparo Navarro y ante la atenta mirada de las personas que han formado parte de los dos equipos de gobierno que ha liderado a lo largo de sus ocho años al frente de la UA y de los miembros del actual equipo.

Navarro ha destacado que “un retrato no es una fotografía, un retrato refleja aquello que el artista busca destacar de la personalidad de la persona retratada” y en este sentido ha apuntado que el cuadro “es muy moderno y no se asemeja a los anteriores” y refleja a Manuel Palomar como “una persona moderna, vanguardista, atrevida y valiente como ha demostrado en sus decisiones al frente de la Universidad de Alicante” y que la rectora no ha dudado en calificar como un “visionario de las cosas por donde debería transitar el futuro de la UA”.

Por su parte, Manuel Palomar, ha explicado que este retrato “trata de reflejar a toda la comunidad universitaria, aunque sea a través de la figura del rector” y ha agradecido a todas las personas con las que ha compartido “estos años de trabajo en la Universidad de Alicante” toda su “dedicación y esfuerzo”.

Y el responsable último de la obra, el pintor Ximo Pérez, ha agradecido su elección para realizar un retrato que ha calificado de “biografía de una persona que he tenido la oportunidad de conocer como alguien cercano”. Pérez no ha dudado en reivindicar el arte como algo imprescindible, como “la belleza y la síntesis de lo hermoso y lo verdadero”.

El cuadro con el retrato del rector Manuel Palomar (2012-2020) forma parte desde hoy de la galería que ya ocupaban Antonio Gil Olcina (1979-1985), Ramón Martín Mateo (1986-1993), Andrés Pedreño Muñoz (1994-2001), Salvador Ordóñez Delgado (2001-2004) y Ignacio Jiménez Raneda (2005-2012).