Juzgado porque presuntamente abusó de una compañera en una fiesta

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado para el lunes 23 de febrero el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una compañera de trabajo durante una fiesta.

Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2020 en una casa de una localidad de la comarca de l’Alacantí en la que se celebró la fiesta donde el procesado y víctima coincidieron.

La acusación pública

Según el Ministerio Público, en un momento de la noche, la mujer se sintió indispuesta por la ingesta de alcohol y se acostó en una de las habitaciones de la vivienda. El procesado habría aprovechado esta circunstancia para acceder al cuarto y mantener relaciones sexuales con ella, pese a que la víctima insistía para que parara.

La Fiscalía solicita inicialmente para el acusado una pena de prisión de seis años por un delito de abuso sexual.