La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías presenta su cartel para la Semana Santa 2025

Alicante ha anunciado la llegada de la Semana Santa 2025 con un cartel de estilo barroco original de Rafael Muñoz, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Sobre un fondo en el que queda reflejada la fachada principal de la basílica de Santa María se puede apreciar la imagen de la Virgen de las Angustias, que sale en procesión en la noche del Jueves Santo en la comitiva del Cristo de la Buena Muerte.

Al acto han acudido el alcalde Luis Barcala acompañado por el vicealcalde Manuel Villar; la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal. El primer edil, durante el acto de presentación ha explicado que “el cartel refleja el alma y el sentimiento de la Semana Santa alicantina. Tiene identidad propia y refleja un momento cumbre, como es el de la soledad del alma desgarrada de la madre ante la muerte de su hijo”.

Rafael Muñoz ha explicado que éste es el primer cartel que diseña para una Semana Santa que no es de Andalucía. Al analizar su creación, ha significado que "he pretendido captar el virtuosismo técnico de Salzillo y dejarme llevar por la grandeza de una talla que me ha cautivado

El primer edil también ha explicado que " una celebración con la consideración de Interés Turístico Nacional, queda perfectamente representada en un cartel de la categoría de éste ".

Manuel Palomar, ex rector de la Universidad de Alicante y actual director del Centro de Inteligencia Digital Alicante, será el encargado de pronunciar el Pregón de Semana Santa el sábado 8 de marzo a las 18.30 horas en el Teatro Principal. Por otra parte se ha anunciado que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) será la Abanderada de Honor de la Semana Santa 2025.

Rafael Muñoz ha explicado que éste es el primer cartel que diseña para una Semana Santa que no es de Andalucía. Al analizar su creación, ha significado que "he pretendido captar el virtuosismo técnico de Salzillo y dejarme llevar por la grandeza de una talla que me ha cautivado".

Agenda de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa

Tiene programado para el domingo 16 de febrero a las 12.00 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante, un concierto solidario destinado a apoyar su Obra Social protagonizada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla.

La otra gran cita será el próximo miércoles 5 de marzo con la presentación de ‘El Capuchino’, la guía de mano que contiene una pormenorizada información de todos los actos programados en la Semana Santa 2025. Esta presentación será en el Museo de Aguas de Alicante.