Los jóvenes alicantinos destinan más de la mitad de su salario al alquiler de su vivienda

Sin lugar a dudas la vulnerabilidad habitacional afecta a un alto porcentaje de jóvenes de L’Alacantí y les Marines que deben dedicar entre el 60 y el 90% de sus ingresos al pago del alquiler.

Un estudio realizado por CCOO en estas tres comarcas alicantinas revela que una vivienda en alquiler en Alicante, Benidorm o Dénia supone destinar más de la mitad del salario, lo que convierte a los jóvenes trabajadores en pobres con empleo.

Para cumplir la recomendación de no superar el 30% del salario en alquiler, se necesitarían ingresos de 3.600 euros netos en Alicante, donde el alquiler medio ya alcanza los 1.130 euros al mes.

El estudio demuestra que es falso que la regulación pública ahoga el mercado. Es más, según Mary Cueva Garcés, secretaria de Jóvenes del sindicato; "la solución no pasa por subsidiar la demanda o por dar incentivos al sector privado. Hay que hacer políticas más valientes".

Mary Cueva Garcés.- Secretaria de Jóvenes, Acción Sindical y Formación CCOO L’Alacantí-les Marines

La compra de vivienda

En cuanto a la compra, los precios han aumentado notablemente en un año: En Alicante el 14,3%; el 15,4 en Benidorm y el 3,8% en Dénia.

La subida de los precios lejos de frenar la demanda ha cambiado el perfil del comprador: en 2024 se registraron 20.169 compras por parte de extranjeros no residentes en la provincia, con un 70% de operaciones al contado. Esta competencia desleal desplaza a la clase trabajadora local y acelera la gentrificación de barrios y ciudades, según denuncia CCOO.

Gentrificación

Presentación del estudio de CCOO | CCOO L'Alacantí i Les Marines

El proceso de turistificación / gentrificación en l’Alacantí, la Marina Baixa y la Marina Alta presenta impactos que trascienden el mercado de la vivienda, implicando el empleo, la cohesión social, la cultura y el territorio.

La presión turística dispara el precio de los alquileres y la compra, expulsando a las familias trabajadoras hacia la periferia o municipios colindantes, provocando la pérdida del comercio de proximidad y la transformación urbana; impacta en el empleo dada la dependencia del modelo de turismo estacional y precario con bajos salarios y economía sumergida lo que, junto a la expulsión de trabajadoras y trabajadoras de sus barrios, dificulta la disponibilidad para responder a ofertas de trabajo.