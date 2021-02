José Pedro: "Hicimos una fuerte inversión en junio y no ha servido para nada"

Montemar, como el resto de instalaciones deportivas, están cerrado. El club realizó una fuerte inversión el pasado mes de junio para adaptarse a las medidas de seguridad por la pandemia. Sin embargo, aquel esfuerzo no sirvió de nada. "No entendemos que esté todo el club cerrado cuando tenemos 70.000 metros cuadrados al aire libre. Hicimos una fuerte inversión en junio y no ha servido de nada", lamenta José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar.

El dirigente espera que a partir de marzo las instalaciones puedan abrir de nuevo sus puertas porque se ha comprado que "la práctica del deporte" es la solución. Además, el club sigue inmerso en sus trabajos de mejora y quiere convertir su piscina olímpica en la primera climatizada de toda la Comunitat al aire libre.