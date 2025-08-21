Jeremy de León llega cedido al Hércules procedente del Real Madrid

El Hércules CF ha hecho oficial la incorporación de Jeremy de León (San Juan de Puerto Rico, 2004) como nuevo futbolista blanquiazul para la temporada 2025/26.

Jeremy es un jugador sub-23, con gran proyección y experiencia en la Primera Federación con el Real Madrid Castilla y CD Castellón. Se trata de un extremo rápido, desequilibrante y con capacidad de desborde, que puede actuar en ambas bandas y que destaca por su verticalidad y determinación en el uno contra uno, señalan desde el Hércules CF.

El jugador boricua ha disputado un total de 12 partidos con el Castilla en las dos últimas temporadas, debido a las constantes lesiones de hombro que lo han tenido apartado. En la última campaña estuvo en el terreno de juego un total de 39 minutos, los últimos en el empate del filial del Real Madrid en el Rico Pérez el 14 de marzo.

El nuevo extremo del Hércules se dio a conocer en el universo Real Madrid por ser el amuleto de Carlo Ancelotti en la decimoquinta Champions League que ganó el equipo blanco. Jeremy a pesar de no estar inscrito en la lista y no poder jugar acompañaba al primer equipo en los viajes por Europa para completar los entrenamientos. Incluso algunos jugadores del Real Madrid publicaron en redes sociales fotos con el puertorriqueño haciendo referencia a la mística que le rodeaba.

'Mercato Hércules'

Con la llegada de Jeremy de León, el Hércules CF refuerza su parcela ofensiva con juventud, talento y ambición, destacan en el Hércules que suma un nuevo efectivo en la parcela de ataque tras la lesión del capitán y canterano Nico Espinosa.

La de Jeremy no será la última incorporación del equipo de Rubén Torrecilla este verano, a priori. La comisión deportiva ha puesto entre sus objetivos la incorporación de un lateral izquierdo con ficha profesional y un mediocentro sub-23 que compita con Roger, Mangada y Ben Hamed. Además, tampoco se descarta la llegada de un portero sub-23 tras la marcha de Nando Almodóvar, ya que Torrecilla recalcó tras el partido ante el Real Murcia que quería tener tres porteros en dinámica de primer equipo.

En materia de salidas, si termina llegando el lateral zurdo senior el Hércules tendría que afrontar la salida de un jugador profesional de la plantilla, todo apunta a que César Moreno es el jugador que tendría que hacer por tercera vez las maletas del equipo de la capital de la Costa Blanca. Además de la incógnita de Pleguezuelo que llegó en este mercado de fichajes, y que con la presencia de dos laterales más en la plantilla no contaría con oportunidades.