La UA invertirá 17 millones de euros en renovar la mayor parte de las infraestructuras del campus

La Universidad de Alicante someterá durante este año a un 'lifting' al campus de San Vicente del Raspeig por valor de unos 17 millones de euros para "ponerse al día" y prepararse para los actos que, en 2029, se organizarán para celebrar el medio siglo de vida de la institución docente. Así lo ha anunciado este jueves la rectora, Amparo Navarro, durante el tradicional encuentro de año nuevo con los medios de comunicación, acompañada de su equipo de gobierno.

Una vez que está el plan plurianual de financiación, este año será "de muchas obras" ya que una de las necesidades singulares de la institución es la renovación y adecuación de todas las infraestructuras, algunas de hace un siglo como las derivadas del antiguo aeródromo que se ubicaba en el actual campus. La cifra de inversión en infraestructuras se elevará a unos 17 millones de euros, 9 de ellos incluidos en el presupuesto de 2026 y el resto derivados de las cuentas anteriores.

"Nuestro campus es el principal pulmón de la ciudad y necesita un 'lifting' para ser adecuado a las nuevas necesidades" mediante trabajos en los pabellones antiguos sobre todo algunos de la facultad de Ciencias, el Aula de la Simulación de Ciencias de la Salud, Filosofía y Letras y Derecho.

Según la rectora, serán "obras en casi todas las facultades para poner al día al campus y prepararnos al acto del 50 aniversario de la UA", que llegará en 2029.

Entre los retos para el año que ahora comienza, Navarro también ha citado desarrollar reglamentariamente los nuevos estatutos de la institución y la estabilización de todos los profesores asociados para pasar a indefinidos, lo que supondrá un "marchamo de calidad" en la docencia.

Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante

El Parque Científico "es ya una realidad" al albergar 57 empresas con un 70 por ciento de ocupación y firmas importantes del ámbito farmacéutico y tecnológico que se esperan que sean "tractoras" de inversión tanto española como extranjera.

Casa de los estudiantes

Navarro también ha resaltado de 2026 que los universitarios contarán con la demandada 'Casa de los Estudiantes' como consecuencia de los presupuestos participativos y con el objetivo de transmisión de valores y convivencia.

Se tratará de un lugar donde los inversitarios podrán realizar actividades y desarrollar proyectos de convivencia, de manera que sustituirá a la actual zona que cuenta con un despacho donde opera el delegado de Estudiantes. Al igual que la Universitat de València, también albergará a las asociaciones estudiantiles.

En cuanto a la facultad de Medicina, la rectora ha destacado que, después de la polémica con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, funciona con "normalidad" y tiene "mucho éxito" con un año muy importante "porque después de firmar el convenio para las prácticas clínicas en los hospitales de la provincia, se han realizado con normalidad y satisfacción de los tuturores y de los propios alumnos". Medicina en la UA encara el tercer curso con 86 alumnos en cada uno de los cursos.

Expansión hacia el oeste

Sobre la expansión del campus, aún hay 800.000 metros cuadrados de terrenos libres que son propiedad de la propia UA y del ayuntamiento de Alicante y particulares, y ha dicho que hay empresas interesadas en una concesión aunque ha precisado que se elegirán las que tengan un "valor añadido" en el sentido de generar empleo y transferencias con los grupos de investigación, es decir, que tenga un retorno académico con la UA.

La rectora propondrá crear un consorcio para urbanizar esa zona, y ha añadido que el ayuntamiento de la capital, con el que hay una interlocución "muy buena", se comparte el interés de atraer en esos terrenos inversión extranjera.

China también pone los ojos

La Universidad de Alicante es de las que más alumnos extranjeros recibe cada año y en este punto Navarro ha señalado que es una de las preferidas por los europeos para el aprendizaje de la lengua española, en gran parte por el vínculo de la UA con Iberoamérica. Según Navarro, se han recibido muestras de interés en este aspecto desde otros países terceros de la UE, como China.

Por otra parte, el próximo 27 de enero la rectora de la UA asumirá la presidencia rotatoria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas y ha señalado que se organizará un acto en la que participarán sus cuatro homólogos y la nueva consellera de Educación, María del Carmen Ortí. Navarro tiene previsto aprovechar esa cita para trasladar a la consellera la necesidad de seguir profundizando en el plan plurianual de financiación.