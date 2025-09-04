Con el inicio del curso universitario, el servicio del bus del Vinalopó, contará con un nuevo refuerzo

El servicio, operado por la empresa Vectalia, amplía las conexiones con la Universitat d’Alacant, además se mantienen las tarifas y los bonos. De este modo, a partir del próximo lunes 8 de septiembre está previsto que circulen estos servicios. Por un lado, en la línea 10 (Monòver dirección Universitat d’Alacant) dos vehículos al mismo tiempo en los servicios con salida a las 6.45, tres vehículos a las 7.45 y otros dos a las 14 horas. En las salidas desde la Universidad hacia Monòver, circularán tres autobuses a las 13 y dos a las 15.15 y a las 18.15.

Por otra parte, en la línea 9 (Elda/Petrer - UA), desde Petrer saldrán dos autobuses a las 6.55, tres a las 7.55 y dos a las 13.55. Desde la Universidad dirección Elda/Petrer circularán dos autobuses a las 12.15, 13.15 y 18.15. Con dichos refuerzos en las expediciones, se aumenta la oferta de plazas por la Generalitat y Vectalia del nuevo servicio denominado Bus del Vinalopó.

Cabe recordar, que los nuevos contratos CE-708 del Bus del Vinalopó y CE-709 de la Nueva Alcoyana han aumentado desde este pasado lunes 1 de septiembre las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos que se disponían hasta la fecha con las anteriores concesiones CVA-023 y CVA-015, respectivamente.

Estos nuevos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, ofrecen más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad a los municipios de la provincia de Alicante. Toda la información sobre horarios y tarifas está disponible en la web www.movilidad.vectalia.es

Bus del Vinalopó

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conecta el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante gracias a un total de 16 líneas regulares y dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar con mayores frecuencias. Además, se refuerzan las conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universitat d’Alacant.

Un total de cinco líneas conectan el Hospital de Elda con los municipios que están adscritos como Elda, Petrer, Villena, Sax o Mónovar. Dos líneas unen el Hospital del Vinalopó con los municipios que están adscritos como el Hondón de los Frailes o Hondón de las Nieves, al tiempo que permiten acceder al campus de la Universidad Miguel Hernández en Elche a municipios como Villena, Sax, Elda y Petrer. Tres rutas conectan la Universitat d’Alacant con Sax, Elda, Petrer, Aspe, Monforte, Novelda y Monóvar.

Otras novedades importantes son el aumento de frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar; un nuevo servicio entre Pinoso y Elche; y la conexión con la Alta Velocidad, disponible mediante un servicio especial de Transporte a la Demanda que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, lo que favorecerá la intermodalidad tren-autobús.

Nueva Alcoyana

Por su parte, La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo Alcoy, Villena y Alicante y atiende a los municipios de Ibi, Castalla, Onil, Tibi, Biar, Xixona, Torremanzanas, Mutxamel, Villena, Sant Joan d’Alacant y San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la Universitat d’Alacant o el Hospital de Sant Joan d’Alacant.

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoy que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se incrementa de 9 a 18 expediciones.

La conexión con Xixona es otra de las grandes mejoras, ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco. Destaca la nueva conexión entre Xixona-Alcoy y

Xixona-Tibi, las 12 expediciones diarias que conectan Xixona y el Hospital de Sant Joan (10 en verano), y las 4 expediciones diarias entre Xixona y Alicante.

La Nueva Alcoyana también ofrece diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan d’Alacant y la Universitat d’Alacant. En total, serán tres las líneas que unen Alcoy, Ibi, Tibi, Torremanzanas y Xixona con el centro hospitalario; y otras dos líneas que conectan la Universitat d’Alacant con municipios como Alcoy, Ibi, Onil o Castalla. Además, también contará en el municipio de Tibi con la extensión de la línea que pasa por el Hospital con un servicio de Transporte a la Demanda hacia la Urbanización Terol.