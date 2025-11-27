La industria muestra una pequeña recuperación ante un contexto exterior mejor de lo esperado

Un informe del gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Alicante subraya que la industria alicantina "da muestras de una incipiente recuperación impulsada por algunos factores, como el recorte de los tipos de interés, el aumento de la demanda interna y un contexto exterior mejor de lo esperado hace unos meses".

"Aunque el escenario internacional está dominado por una ralentización global y la incertidumbre sigue siendo elevada, las perspectivas han mejorado y los acuerdos arancelarios, como el alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ofrecen un marco más estable que facilita a las empresas la planificación de inversiones y actividad", recoge la entidad cameral en ese dictamen, consultado por Europa Press.

En el documento, se detalla que en el período comprendido entre enero y septiembre, el indice de producción industrial de la provincia de Alicante, elaborado por el gabinete de estudios, creció un 0,9 por ciento interanual, una tasa algo inferior a la media nacional (1,1%), aunque superior a la media de la Comunitat Valenciana (-1,1%).

Y apunta que "lo más destacado es el fuerte crecimiento de la producción de las industrias de fabricación de material y equipamiento eléctrico, electrónico, informático y óptico, que ya duplica el nivel de 2019, aunque su peso en la industria alicantina sigue siendo reducido".

Las industrias extractivas, energía y agua e industria química también se sitúan entre las ramas más dinámicas, mientras que las industrias de alimentación y bebidas, textil, calzado, caucho y plástico y papel y cartón y productos minerales no metálicos registran "ligeros avances".

"Estos resultados positivos contrastan con el tono contractivo de las ramas de fabricación de material de transporte y maquinaria y equipo", resalta el informe, que añade que "la producción de bienes de equipo y bienes de consumo duradero sigue cayendo, mientras los subsectores de bienes intermedios y bienes de consumo no duradero muestran un comportamiento más dinámico".

Por otro lado, resalta que "el empleo industrial frena su ritmo de caída y repunta ligeramente", ya que en el tercer trimestre el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la industria se aproximaba a los 90.600 trabajadores, un 0,4% más que en el mismo trimestre del año anterior.

IMPORTACIONES

Además, la importación de materias primas minerales se ha incrementado "sensiblemente" a lo largo del año, mientras las compras al exterior de semimanufacturas vuelven a aumentar, tras el descenso del segundo trimestre.

El informe de la entidad cameral indica, igualmente, que "las empresas industriales afrontan un entorno de costes mixto, con menores precios energéticos, pero con presiones al alza en materias primas y costes laborales".

Así, "a lo largo de 2025 la moderación de los costes de la energía y del transporte marítimo han contribuido a atenuar las presiones inflacionistas de los costes de las empresas, aunque el encarecimiento de algunos metales, como el cobre y el aluminio y, principalmente, el aumento de los costes laborales han ejercicio el efecto contrario".

Y entre enero y octubre de 2025, el precio medio del petróleo se ha situado ligeramente por debajo de los 70 dólares por barril, lo que supone un descenso interanual del 14,5%. Los precios del gas, tras el repunte inicial, han seguido una trayectoria descendente y se han estabilizado en la segunda mitad del año en torno a los 32 euros/MWh.

El estudio también señala que "los precios industriales repuntan ligeramente, a pesar del descenso de los precios de la energía", y que "las industrias de bienes de consumo siguen siendo las más inflacionistas, aunque los precios también aumentan en el sector de bienes de equipo". "Sin considerar el componente energético, los precios industriales superan en un 1,5% el nivel de hace un año", detalla.

Además, el coste de la financiación bancaria a empresas sigue reduciéndose, "en línea con los sucesivos recortes de los tipos de interés oficiales", y "el descenso de los tipos de interés, la mayor necesidad de financiar inversiones en activos fijos y la menor utilización de fondos propios, en el caso de las pymes, han impulsado la demanda de crédito".

EXPORTACIONES

En materia de exportación industrial, la provincia de Alicante registró un crecimiento interanual del 5% en los nueve primeros meses de 2025, hasta alcanzar un valor de 4.296 millones de euros. Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63% del total) crecieron un 4% y las destinadas a la zona euro (53% del total) aumentaron un 3,8%.

Mientras, las exportaciones a los destinos extracomunitarios (37% del total) crecieron más que las comunitarias. Destaca el dinamismo de las ventas al Magreb, China, Corea del Sur y Suiza. Las mayores caídas se registran en la exportación a Canadá y Turquía, según el informe de la Cámara de Comercio de Alicante.

ESTADOS UNIDOS

De otro lado, "la exposición comercial directa de la industria alicantina al mercado de Estados Unidos es limitada, ya que la exportación industrial está muy concentrada en el mercado europeo, mientras que las ventas a Estados Unidos suponen el 6% del total".

"Más allá de la incidencia directa, el aumento de los aranceles tiene un impacto negativo por vías indirectas, por la mayor incertidumbre, que puede posponer las decisiones de inversión o producción de las empresas y por la menor actividad y comercio global", remarca el informe.

Y añade que "en algunas ramas el impacto del aumento de los aranceles es mayor, bien porque presentan una mayor dependencia de este mercado o porque se enfrentan a una mayor competencia por la desviación hacia Europa de bienes procedentes de los países más afectados por los aranceles".

En los ocho primeros meses de 2025, la exportación alicantina de productos industriales a Estados Unidos ha caído un 1,8% interanual. Sin embargo, el descenso ha sido mayor en algunos sectores para los que Estados Unidos es un mercado "relevante", como el de alimentación y bebidas y el calzado.

Excluyendo a Estados Unidos, la exportación del sector de alimentación y bebidas se ha incrementado en un 25,6%, mientras que las ventas al mercado de Estados Unidos, al que se dirige el 10% de la exportación del sector, han caído un 21,7%. El sector del calzado también se ha comportado peor en el mercado estadounidense, al que destina el 10% de su exportación, ya que sus ventas han caído casi un 10%, frente a un incremento del 0,8% en el resto de los destinos.

En sentido contrario, otros sectores exportadores (maquinaria, material eléctrico, electrónico, informático y óptico, productos minerales no metálicos y productos químicos) han ampliado su cuota en el mercado de Estados Unidos, ya que sus ventas han evolucionado comparativamente mejor que en otros mercados de destino, de acuerdo con este estudio.

PREVISIONES

La Cámara de Alicante ha apuntado que "la mayoría de los organismos han revisado al alza las previsiones de crecimiento global y del comercio mundial para 2025 y 2026, proyectando un escenario menos adverso que el anticipado a principios de año, tras los anuncios del incremento de los aranceles".

El comercio mundial "mantendrá un crecimiento débil en los próximos años" y "tras un repunte temporal a comienzos de 2025, por el adelanto de operaciones antes de la aplicación de nuevos aranceles, el comercio global de bienes y servicios crecerá en torno al 3% en 2025-2026, cifra inferior a la tendencia previa a la pandemia".

Igualmente, recalca que "el aumento de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre política continúan lastrando el intercambio mundial y ampliando temporalmente los desequilibrios por cuenta corriente", con un mayor déficit en Estados Unidos y un superávit en China.