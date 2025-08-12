El incendio de un ciclomotor causa daños en la Plaza de la Constitución de Sant Joan, Alicante

La avería y el posterior incendio de un ciclomotor, ocurrido esta pasada medianoche, ha provocado daños en la Plaza de la Constitución de Sant Joan d’Alacant. El incidente se produjo en la esquina de este enclave con la calle Cronista Sánchez Buades, donde el conductor del vehículo, que entraba a Sant Joan procedente de la playa, tuvo que dejarlo abandonado al comprobar que se estaba calentando el motor. Minutos después se provocó el incendio, que calcinó completamente el ciclomotor, así como afectó de forma directa al mosaico decorativo que identifica este espacio público de Sant Joan.

Tras la intervención de una brigada de Bomberos del parque comarcal de San Vicente, el fuego quedó completamente apagado. Esta mañana, desde los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Sant Joan se ha procedido a acondicionar la zona afectada, limpiando, baldeando y retirando los restos de escombros y cenizas quemados.

En todo caso, el propietario de vehículo, ya identificado, será quien se haga cargo del arreglo de los desperfectos en la vía pública, a través del seguro de dicho ciclomotor. Los servicios jurídicos municipales reclamarán la reposición de los desperfectos ocasionados por culpa de este incidente, donde no han producido daños personales, pero sí una evidente afectación de una plaza pública del municipio.