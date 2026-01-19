Se incautan de una tortuga y un camaleón al desmantelar un punto de venta de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres personas, un hombre y dos mujeres, de 45, 38 y 24 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.

En esta operación los agentes han desarticulado su punto de venta de sustancias estupefacientes que estaba muy activo en la zona norte de la ciudad.

No tenían documentación

En total, se han incautado de 34 gramos de hachís, 728 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones y cuatro relojes de alta gama. Además, los arrestados tenían un camaleón y una tortuga que han sido incautados por no tener la documentación de estos animales protegidos.

El camaleón incautado en Alicante | Policía Nacional

El principal investigado hacía uso de su domicilio particular; cercano a un parque infantil; como punto de venta de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y cocaína.

El arrestado hacía uso de la vivienda para guardar y distribuir dichas sustancias en dosis mínimas destinadas al consumo inmediato y a precios asequibles.