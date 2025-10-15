El Hotel Bonalba Alicante te ofrece hacer equipo en un almuerzo o cena de empresa a medida

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Hotel Bonalba Alicante se convierte en el lugar perfecto para celebrar almuerzos y cenas de empresa siendo un entorno natural, elegante y totalmente personalizado.

Un enclave privilegiado que ofrece espacios amplios rodeados de naturaleza, ideales para relajarse y disfrutar en grupo de la buena compañía. Además, el hotel cuenta a disposición de los clientes con transfers que se dirigen y salen del centro de Alicante, facilitando así la logística a todos los asistentes.

El hotel dispone de salones privados adaptables a grupos grandes o pequeños, perfectos para presentaciones, entregas de premios o discursos. También existiría la opción de incluir animación o actuaciones privadas para que sea más especial la velada, todo en ambientes climatizados y con una decoración cuidada.

Las empresas que además, decidan alojarse en el establecimiento podrán beneficiarse de ofertas y descuentos exclusivos, haciendo de esta experiencia una opción aún más atractiva.

Foto general del Hotel Bonalba | Hotel Bonalba

Ya sea para un almuerzo, cena o incluso un brunch de empresa, el Hotel Bonalba se adapta a las necesidades de cada cliente, ofreciendo una atención personalizada de principio a fin.

Para más información y reservas pueden contactar por el teléfono 965 95 95 95, por su página web www.hotelbonalba.com o a través de sus redes sociales.

Gastronomía mediterránea

La propuesta gastronómica incluye menús diseñados especialmente para grupos corporativos, con la posibilidad de personalizarlos según el perfil del grupo o el presupuesto disponible.

Una cocina mediterránea, elaborada con productos frescos, que garantizará una experiencia culinaria de calidad.