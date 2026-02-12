El Hospital General de Alicante es pionero en formación sobre Cirugía para cáncer de pulmón con tecnología 3D y robótica

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha organizado, con el aval de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), uno de los primeros cursos celebrados en España sobre cirugía torácica sublobar mínimamente invasiva de tumores pulmonares, realizada por videotoracoscopia 3D y cirugía robótica.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, destaca que “con esta iniciativa, el Servicio de Cirugía Torácica, referente a nivel provincial, refuerza su posicionamiento como centro destacado a nivel nacional, tanto por el volumen de cirugía conservadora en cáncer de pulmón como por su apuesta por la formación especializada en esta técnica”.

En esta línea, el equipo del Servicio de Cirugía Torácica ha desarrollado durante 2025 una intensa actividad formativa en el Hospital Doctor Balmis, con la organización de una decena de cursos nacionales e internacionales centrados en este tipo de cirugía, así como en procedimientos complejos de la vía aérea. La formación actual se ha centrado en las resecciones pulmonares sublobares, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, indicada para el tratamiento del carcinoma de pulmón en estadios iniciales, que permite intervenir mediante pequeñas incisiones sin necesidad de abrir la caja torácica, preservando al máximo el tejido pulmonar sano.

Tal y como señala el jefe del Servicio de Cirugía Torácica, el doctor Jorge Cerezal, “contar en el Hospital Doctor Balmis con la videotoracoscopia 3D y la cirugía robótica torácica nos permite dar un paso más en la calidad de los resultados y realizar la técnica de forma más avanzada, ya que amplían el campo de visión del cirujano y ofrecen una mayor precisión, reducen el dolor postoperatorio y favorecen una recuperación más rápida”.

La formación ha estado dirigida por el doctor Cerezal y ha contado como docentes con miembros del servicio, los doctores Sergio Bolufer, Carlos Gálvez y Francisco Lirio.

Al curso han asistido cirujanos torácicos procedentes de Alemania, Argentina, Colombia y Serbia, quienes han podido profundizar en los aspectos teóricos y prácticos de este tipo de cirugía conservadora para el cáncer de pulmón.

El doctor Cerezal explica que “los contenidos teóricos han incluido conferencias con apoyo multimedia y reconstrucciones 3D sobre la anatomía pulmonar y sus variantes. En la parte práctica, los participantes han podido observar cirugías en directo de manera interactiva, comentando los pasos esenciales y resolviendo dudas sobre una técnica especialmente compleja. Las intervenciones se han realizado con el robot Da Vinci y también por videotoracoscopia 3D, lo que permite una visualización de las estructuras con gran detalle y redunda en la seguridad del paciente”.

Intervenciones anuales

El Servicio de Cirugía Torácica lleva a cabo, en colaboración con el Servicio de Anestesiología y el personal de Enfermería de quirófano, medio centenar de intervenciones de estas características al año, lo que representa un tercio de la actividad quirúrgica en cáncer de pulmón.

Esta técnica está dirigida a un perfil muy concreto de pacientes: aquellos diagnosticados en fases iniciales de la enfermedad, sin metástasis ni afectación ganglionar y con tumores de un tamaño inferior a dos centímetros.

“Este procedimiento permite extirpar regiones más limitadas, conocidas como segmentos pulmonares, conservando el resto del pulmón sano. A diferencia de la cirugía estándar, la lobectomía pulmonar, en la que se extrae un lóbulo completo del pulmón (una tercera parte o incluso la mitad del órgano), esta técnica ofrece los mismos resultados oncológicos y reduce las complicaciones, con una recuperación más precoz y una menor estancia hospitalaria. En términos generales, supone extirpar un 20% menos de pulmón que hace unos años”, subraya el jefe del Servicio de Cirugía Torácica.