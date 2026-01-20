El Hospital Doctor Balmis realiza 220 trasplantes durante 2025 y consolida una actividad trasplantadora de referencia

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha realizado durante el año 2025 un total de 220 trasplantes, de los cuales 29 han sido hepáticos, 75 renales, 32 trasplantes autólogos de Hematología y 84 trasplantes de córnea. A esta actividad se suma la obtención de 151 piezas óseas y tendones, así como dos válvulas cardiacas, lo que multiplica por diez el número de pacientes que, de una forma u otra, se benefician de la donación de órganos y tejidos.

El gerente del Departamento, Francisco Soriano, ha agradecido “el esfuerzo y la implicación de todos los profesionales que hacen posible esta actividad, con unos resultados que consolidan al Hospital Doctor Balmis como un centro de referencia en trasplantes. Detrás de cada una de estas cifras hay personas y muchas vidas que han podido seguir adelante gracias al trabajo coordinado de equipos altamente comprometidos”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Donación y Trasplantes, el doctor Miguel Perdiguero, ha reiterado su agradecimiento y ha subrayado en este sentido que “los equipos de trasplante renal y hepático llevaron a cabo durante el mes de diciembre (con lo que ello implica por las fechas) siete trasplantes renales y siete hepáticos, lo que pone de manifiesto su alto grado de compromiso y dedicación”.

En el centro alicantino se han registrado en 2025 un total de 31 donantes, de los cuales 27 han sido fallecidos y cuatro donantes vivos, una cifra ligeramente inferior a la de años anteriores. No obstante, cabe destacar que ocho de cada diez familias han aceptado la donación.

Cifras provinciales

En el conjunto de la provincia de Alicante se han realizado un total de 154 trasplantes de órgano sólido (hígado y riñón), lo que supone un incremento del 14 por ciento con respecto al año anterior.

Asimismo, se ha alcanzado una cifra histórica de 125 trasplantes renales en la provincia, entre los que destacan los 50 trasplantes realizados en el Hospital General Universitario de Elche. “Hemos desarrollado este trabajo de forma conjunta entre ambos hospitales, buscando siempre la mejor opción para cada donante y receptor. Además, hemos iniciado el uso de monitores de perfusión renal hipotérmica para mejorar las condiciones de los riñones procedentes de procesos de asistolia controlada”, ha explicado el doctor Perdiguero.

Por otro lado, el programa de Donación en Asistolia Controlada (DAC) con el apoyo de dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) se consolida en la provincia, con un total de 27 salidas a distintos hospitales. En los siete casos en los que se ha realizado también extracción cardiaca, esta ha sido llevada a cabo por el Equipo de Trasplante Cardiaco del Hospital La Fe, líder mundial en esta técnica.

Además, tal como apunta Marian Miralles, coordinadora de Enfermería de Trasplantes en el centro alicantino, “el pasado año pusimos en marcha en el Hospital Doctor Balmis el proyecto de concienciación en colegios e institutos “De nombre Mariola”. Una iniciativa que, a través de actividades participativas y role-play, pretende dar a conocer el proceso de donación y trasplante entre los más jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad”.

Por último, desde la Coordinación de Trasplantes han querido expresar “nuestro más sincero agradecimiento a los donantes y sus familias, porque sin su generosidad ninguno de los datos mencionados sería posible. Y también a todos los profesionales que acompañan en esta labor a los equipos sanitarios: trabajadores del ámbito social, fuerzas de seguridad, personal de aeropuertos, forenses, jueces, servicios de transporte sanitario, etc. La donación y el trasplante son, sin duda, la máxima expresión del trabajo en equipo de toda la sociedad, un ámbito en el que la Comunitat Valenciana y España constituyen un referente internacional”.