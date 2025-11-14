HLA Vistahermosa comienza a usar el robot Da Vinci en sus intervenciones

El hospital HLA Vistahermosa ha inaugurado su Unidad de Cirugía Robótica con la puesta en marcha de la plataforma robótica Da Vinci, el primer robot quirúrgico en la sanidad privada de la ciudad de Alicante. Esta herramienta, la más moderna y avanzada para la realización de intervenciones quirúrgicas, ya se encuentra plenamente operativa.

HLA Vistahermosa ofrece a sus pacientes el acceso más amplio posible a esta tecnología, a través de su Unidad de Cirugía Robótica integrada por especialistas acreditados. La unidad cuenta con especialistas en cirugía del aparato digestivo, urología y cirugía torácica, coordinados por los cirujanos Dr. Emilio Ruiz de la Cuesta, Dr. Cándido Alcázar y Dr. Mariano Franco, junto con la uróloga Dra. Carla Pérez. Este equipo multidisciplinar permite al hospital ofrecer acceso a las técnicas de intervención robótica a un amplio número de pacientes con diferentes patologías.

Los pacientes operados con el Da Vinci son los más beneficiados por el uso de esta tecnología, puesto que con la cirugía robótica se reducen las incisiones y el sangrado intraoperatorio, por lo que las transfusiones son menos frecuentes; además, en la fase del postoperatorio disminuyen el dolor y los riesgos de infección. Igualmente, tanto la estancia en las unidades de cuidados intensivos postquirúrgicos como la estancia hospitalaria total se reducen hasta en un 40% con respecto a la cirugía convencional, lo que permite que el paciente se reincorpore a su vida normal mucho más rápido.

Experiencia del Grupo HLA

La puesta en funcionamiento del robot Da Vinci ha ampliado notablemente la capacidad quirúrgica del Hospital HLA Vistahermosa, que ya puede realizar las cirugías más complejas con la tecnología que garantiza mayor precisión y seguridad, y sitúa al Grupo HLA a la vanguardia de la oferta quirúrgica española. El Grupo ya cuenta con tres robots Da Vinci instalados en HLA Universitario Moncloa (Madrid), HLA Universitario El Ángel (Málaga) y HLA Vistahermosa.

La experiencia acumulada desde 2017, cuando se instaló el primer Da Vinci en HLA Universitario Moncloa -actualmente el centro privado que más intervenciones realiza en España con esta tecnología-, permite al Grupo HLA contar con equipos con una larga trayectoria en cirugía robótica, ejemplos de buenas prácticas y un modelo interno de formación permanente. Esta experiencia, unida al trabajo en red que impulsa el Grupo entre sus centros, hará que la implantación del Da Vinci en HLA Vistahermosa sea mucho más rápida y eficiente para lograr que los pacientes tengan acceso a sus ventajas durante los próximos meses.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.