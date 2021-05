El HLA Alicante cae ante un TAU Castelló que colapsó el ataque lucentino

El HLA Alicante pierde en Castellón en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de ascenso a ACB. La defensa castellonense superó al ataque lucentino, que se quedó en 70 puntos, en un encuentro que terminó más igualado de lo que se preveía al final del tercer cuarto. Los de Pedro Rivero no dejaron de luchar hasta el último segundo. La acción arbitral también jugó su papel, TAU Castelló lanzó 33 tiros libros, con 3 antideportivas pitadas más dos técnicas en el último cuarto, quedándose el cuerpo técnico protestando al acabar la contienda. Fue superior Castelló, sobre todo en el acierto, pero la eliminatoria todavía sigue muy abierta. El conjunto alicantino esta obligado a ganar el próximo miércoles en el Pedro Ferrándiz para mantener viva la serie. El mejor jugador lucentino en el encuentro fue Txemi Urtasun, con 18 puntos y 4 de 5 desde la línea de tres. Estuvo acompañado por Galán, el otro jugador alicantino que superó los 10 puntos. Pedro Rivero se ha mostrado muy enfadado con la actuación arbitral destacando las tres antideportivas privadas. La actuación local fue coral y ahí estuvo la clave del resultado.

La noticia más importante antes del inicio del encuentro se dio por parte lucentina con la baja de Pedro Llompart hasta el final de temporada, con una lesión en el soleo. Retornaron los dos americanos, Pitts y Allen, al quinteto titular de Pedro Rivero tras sus molestias en las últimas semanas. El pabellón Ciudad de Castellón comenzaba caliente con la presencia de 60 aficionados del HLA Alicante haciendo ruido. En los primeros compases del encuentro ninguno de los equipos consiguió encontrar su ritmo de anotación, dejando un 2-2 en los 5 minutos iniciales. El HLA Alicante sacó puntos a la pista con Urtasun y Gjuroski y pudo mejorar en ataque. Terminó en empate un primer cuarto con más nervios que acierto, con una antideportiva polémica cometida por Bilbao, 10-10.

Tres triples iniciales de Castelló, dos de Sabate y uno de Dukan, ponían la primera brecha en el electrónico, 19-14. Se mostraba mucho más intenso en defensa el equipo local, obligando a Rivero a pedir el primer tiempo muerto del partido. Tres canastas, gracias a su superioridad física, del potente Adala Moto, tras el parón, ponían la distancia en 10 puntos para los castellonenses. Seguía con su sequía anotadora el HLA Alicante hasta que Urtasun anotó su primer triple del encuentro. Una canasta de Zohore, recortando la desventaja a 7, hizo pedir a Toni Ten su primer parón. Llegó el festival de triples al partido, con Urtasun y Alvarado dándose la replica. Tres malas acciones ofensivas de Zohore obligaron a Rivero a cambiarlo. Volvió Edu Martínez tras más de un mes de baja pero no intentó ningún lazamiento en la primera parte. Al descanso se llegó 36-29, 7 arriba para TAU Castelló, en un segundo cuarto dominante para los de Toni Ten, donde el resultado pudo ser más abultado.

Con otra antideportiva pitada al Edu Martínez, todavía más dudosa de la del primer cuarto, daba alas al TAU Castelló pero Chumi Ortega respondía de manera inmediata. Txemi Urtasun demostraba con su acierto exterior, 3 de 3 desde el triple y 13 puntos en 16 minutos, que es el jugador más en forma del HLA Alicante. Llegaban los problemas de faltas para el conjunto alicantino con sus tres interiores, Galán, Bilbao y Zohore, con dos faltas. Seguía inspirado la escuadra de Toni Ten poniendo su máxima en el marcador, 12 puntos arriba 50-38. Ni las zonas planteadas por Rivero surgían efecto, yéndose a 15 después de la tercera antideportiva en contra del HLA, esta vez pitada sobre Pitts. Urtasun no quería perder este partido y un triple suyo sumado a una asistencia a otro tiro de tres de Gjuroski bajaban la renta a 9. Toni Ten paró el partido ante el parcial 0-6 de los lucentinos. Edu Durán anotaba su tiro sobre la bocina ya clásico de esta temporada en LEB ORO dejando el marcador en 61-48. El HLA necesitaba una machada para vencer en el primer partido de la eliminatoria.

Comenzaba bien el HLA con una canasta de Gjuroski pero otra vez la polemica arbitral empañaba la posible remontada lucentina. Una falta dudosa sobre el triple de Adala Moto y dos técnicas posteriores al banquillo visitante daban 5 tiros libres a Castelló, de los que anotaron 3. Reaccionaba Allen con acierto desde más del 6,75 pero no tenía continuidad como la mayoría de las rachas positivas del Lucentum en el encuentro. 53 puntos a mediados del último cuarto es una de las anotaciones más bajas que se recuerdan de la temporada. Dos canastas interiores de Edwards daban más ventaja a su equipo, 68-53. Rivero intentaba la vía Guillem Arcos para solucionar el atasco ofensivo y el canterano cumplía con dos canastas gracias a su gran capacidad de salto. 5 jugadores nacionales para intentar la heroica de remontar 15 puntos en 4 minutos. En dos minutos se lograban poner a 8, 74-66. En la última decisión polémica del árbitro quitaba un tapón ilegal a favor lucentino con el partido todavía en vilo. Llompart se reía en el banquillo ante la actuación arbitral. El encuentro no tuvo mucha más historia ante el poco acierto lucentino de tres en los instantes finales.

Ficha Técnica

TAU Castelló (78): Mutic(4), Duran(12), García(11), Alvarado(7), Pavelka(5); Adala Moto(10), Faner(12), Dukan(7), Sabaté(6), Edwards(4), Stainbrook(0).Entrenador: Toni Ten.

HLA Alicante (70): Pitts(5), Ortega(2), Zohore(2), Allen(7), Galán(12); Arcos(6), Llompart(-), Gjuroski(8), Martínez(0), Urtasun(18), Huertas(6), Bilbao(4). Entrenador: Pedro Rivero.

Parciales: 10-10/26-19/25-19/17-22

Pabellón Ciudad de Castellón. 900 espectadores