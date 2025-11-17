El Hércules apuesta por Beto Company para su banquillo

Beto Campany (Valencia, 1979) es el nuevo entrenador del Hércules. Tras la destitución de Rubén Torrecilla, el club alicantino ha apostado por el extécnico del Andorra, con el que ascendió a Segunda División el pasado curso.

Torrecilla, tras caer ante el Eldense de forma dolorosa, fue fulminado en el mismo Pepico Amat. La mala dinámica como visitante le ha pasado factura al hombre que logró el ascenso a Primera RFEF y que ha dirigido al cuadro blanquiazul durante 86 partidos oficiales.

Beto Company es la apuesta del Hércules para suplir al extremeño. El valenciano cogió al Andorra el curso pasado en el mes de enero, cuando era décimo y estaba más cerca del descenso que del playoff. Sin embargo, Beto le cambió la cara al Andorra y logró el ascenso tras un playoff brillante, donde eliminó al Ibiza y a la Ponferradina.

El técnico valenciano dirigirá este martes su primer entrenamiento al frente del Hércules y debutará el próximo sábado ante el filial del Real Betis, en el Rico Pérez.