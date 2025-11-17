PRIMERA RFEF

El Hércules apuesta por Beto Company para su banquillo

El técnico valenciano aterriza en el Rico Pérez como recambio de Rubén Torrecilla

David Esteve

Alicante |

Beto Company posa con la camiseta del Hércules en el Rico Pérez.
Beto Company posa con la camiseta del Hércules en el Rico Pérez. | Hércules CF

Beto Campany (Valencia, 1979) es el nuevo entrenador del Hércules. Tras la destitución de Rubén Torrecilla, el club alicantino ha apostado por el extécnico del Andorra, con el que ascendió a Segunda División el pasado curso.

Torrecilla, tras caer ante el Eldense de forma dolorosa, fue fulminado en el mismo Pepico Amat. La mala dinámica como visitante le ha pasado factura al hombre que logró el ascenso a Primera RFEF y que ha dirigido al cuadro blanquiazul durante 86 partidos oficiales.

Beto Company es la apuesta del Hércules para suplir al extremeño. El valenciano cogió al Andorra el curso pasado en el mes de enero, cuando era décimo y estaba más cerca del descenso que del playoff. Sin embargo, Beto le cambió la cara al Andorra y logró el ascenso tras un playoff brillante, donde eliminó al Ibiza y a la Ponferradina.

El técnico valenciano dirigirá este martes su primer entrenamiento al frente del Hércules y debutará el próximo sábado ante el filial del Real Betis, en el Rico Pérez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer