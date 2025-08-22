La Guardia Civil desmantela un cultivo de marihuana en Pedreguer y destapa un punto de venta de droga en una vivienda

La Guardia Civil ha desmantelado una instalación de cultivo intensivo de marihuana en una vivienda del municipio de Pedreguer (Alicante) y ha esclarecido un punto de tráfico de drogas activo. El propietario del inmueble ha sido investigado por un delito contra la salud pública.

La actuación se inició el pasado mes de junio, cuando una patrulla identificó a un vecino de 46 años mientras circulaba con su vehículo. Los agentes percibieron un intenso olor a marihuana procedente del interior del coche. Al ser cuestionado, el conductor aseguró que el olor provenía de un supuesto cultivo de romero y lavanda, aunque más tarde declaró estar relacionado con productos de cannabidiol (CBD). No obstante, no presentó ninguna autorización que acreditara dicha actividad, lo que hizo sospechar a los agentes.

Tras diversas vigilancias discretas, se comprobó la persistencia del olor a marihuana en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la partida de Alfas. Finalmente, en julio y con el apoyo de la Policía Local de Pedreguer, se procedió al registro de la vivienda, donde se hallaron evidencias concluyentes.

En la planta superior de la casa se descubrieron dos habitaciones habilitadas como cultivo "indoor", dotadas de iluminación LED de alta intensidad, deshumidificadores, sistemas de aire acondicionado y extractores. Allí crecían 45 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

En la planta inferior, el propio investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado donde almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos, 30 bolsas con marihuana preparada para su distribución, numerosas bolsitas etiquetadas con diferentes variedades de cannabis, una vinoteca para conservar semillas, y varios utensilios de pesaje y manipulación.

En total, se incautaron 2.500 gramos netos de marihuana, una cantidad muy superior a la considerada para autoconsumo. El etiquetado individualizado, la variedad de cepas, el material de fraccionamiento y las condiciones de conservación evidenciaban la existencia de un punto de venta activo.

El propietario ha sido investigado por un delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo y tráfico de drogas. Tanto las diligencias instruidas como los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia.