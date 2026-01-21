La Guardia Civil de Alicante desmantela una macro fábrica de tabaco clandestina

La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado una macro fábrica clandestina de tabaco en la localidad alicantina de Muro de Alcoy. De ahí el nombre de la operación 'Murali' que ha culminando con la detención de dos hombres y la incautación de material de contrabando cuyo valor global supera los tres millones de euros.

La investigación comenzó a principios de noviembre de 2025, cuando agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante detectaron una actividad inusual en una nave del polígono industrial Canaleta. Los agentes observaron que la instalación permanecía herméticamente cerrada durante el día, realizando movimientos de carga y descarga de forma precipitada y en horarios anómalos.

Las sospechas se confirmaron cuando los agentes interceptaron un camión tipo tráiler que abandonaba la nave, localizando en su interior maquinaria de producción, picadura de tabaco y planchas de serigrafía de diversas marcas comerciales de prestigio.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes constataron la existencia de una instalación industrial completamente operativa, destinada a la producción clandestina de tabaco, equipada con maquinaria específica y medios logísticos para su distribución.

Máquina para envasar el tabaco | Guardia Civil de Alicante

Finalmente, tras la detención de los presuntos responsables de la actividad ilícita, los agentes lograron llevar a cabo el registro de la nave industrial. Durante la actuación se intervinieron más de 300.000 cajetillas de cigarrillos listas para su introducción en el mercado ilegal, así como diversa maquinaria industrial y varios vehículos de gran tonelaje y furgonetas empleados para el transporte de la mercancía. La valoración total de todos los elementos intervenidos es de más de tres millones de euros.

Asimismo, en el interior de la nave, los investigadores hallaron indicios que apuntan a que hasta 12 personas podrían haber permanecido trabajando en el interior durante periodos prolongados y en condiciones de salubridad deficientes.

Un agente en el registro de la nave | Guardia Civil de Alicante

Los dos hombres detenidos, de 51 y 22 años, a los que se les imputan delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a grupo criminal y contra la propiedad industrial, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Alcoy, que decretaron su ingreso en prisión provisional. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta operación.