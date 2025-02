Grupoidex, innovación y creatividad al servicio del entretenimiento y las marcas

Trascender, ir más allá de la comunicación comercial y publicitaria, esa es la máxima de Grupoidex, grupo de comunicación referente en el campo de la creatividad y la comunicación estratégica, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Y así lo ha demostrado durante un recorrido de más de 25 años donde ha evolucionado dando lugar a una apuesta por el entretenimiento, el Branded Content y campañas transmedia, consiguiendo que la audiencia conecte con el alma de las marcas, colocándolas en el centro de la conversación.

En este sentido, la empresa ha desarrollado en el último año proyectos creativos para marcas relevantes del panorama nacional como Jack Daniel’s, El Pozo, Iqos o Cantabria Labs. Campañas únicas, basadas en la estrategia, que sobrepasa la publicidad tradicional en una apuesta de contenido de valor que engloba creatividad, eventos, audiovisual o contenido.

Según Miguel Quintanilla, CEO de Grupoidex: “Sin duda, todos estos años de experiencia nos han servido para comprender que existen muchas formas de comunicar, pero no todas influyen, no todas son relevantes. No basta con ser ocurrente, hay que conectar con la audiencia, lograr un impacto final que perdure en el tiempo. Mediante ese ejercicio logras campañas significativas que conectan con las emociones humanas a través de la empatía, la cultura y la tecnología”.

Nuevos contenidos, nuevos formatos

El rompedor proyecto musical “Sueño y tiempo”, desarrollado para para Iqos por la consultora de la mano de Publicis Group, reinterpreta la icónica canción La leyenda del tiempo, que compuso Camarón de la Isla con la letra del conocido poema de García Lorca, de la mano del cantaor flamenco Israel Fernández. Un proyecto que fusiona innovación y tradición, a través de la composición de una canción producida por Enrique Heredia (Negri) y que ha supuesto un concepto artístico único que va mucho más allá de la mera comunicación.

Por su parte, Jack Daniel’s quería “romper con lo de siempre” durante la última navidad, por ello concibieron una pieza musical disruptiva de la mano del conocido beatboxer Grison, transformando el brindis tradicional, símbolo de conexión y celebración, en una banda sonora que evoca la energía y autenticidad de la marca. En resumen, consiguió impactar de forma emocional con la audiencia a través de esta producción desarrollada por el grupo de comunicación junto con Publicis Group y Proximity España.

Rubén Ferrández, director general de Grupoidex explica: “Las nuevas tecnologías y el desarrollo de plataformas han cambiado el formato de consumo. Esto obliga a las empresas a adaptarse a las nuevas realidades, ofreciendo formatos actuales y atractivos, que fomenten la conexión del público con el sentimiento de marca, para generar impacto y propiciar que se queden grabados en el recuerdo, así como ser capaces de convertir en experiencias irrepetibles la percepción de estos”.

Con la versión del grupo Viva Suecia de La alegría de vivir de Ray Heredia para El Pozo 1954, que protagonizó la campaña bajo el claim “Elige lo que te emociona”. Una acción transmedia que englobó creatividad, cuñas de radio, spot de televisión, un documental sobre la banda o el lanzamiento de la canción completa, llegando al público por diversos canales produciendo un profundo sentimiento de marca. Sin olvidar, El Pozo King Up, su línea más joven, donde lanzamos #ActitudKING, una love brand con un tema musical muy pegadizo, Preparar y Reinar.

O en el caso de NDL Pro Health, de Rafa Nadal y Cantabria Labs, donde se llevó a cabo una acción de street marketing, en pleno centro de Madrid, recreando el emocionante momento de “cruzar la meta” y acercándolo a cualquier persona, porque cualquiera puede conectar con la esencia deportiva y valores de Rafa. Una experiencia inmersiva irrepetible y difícil de olvidar que llevó a la marca un paso más allá, bajo el lema #conmuchodeRafa, conectando directamente con el consumidor de a pie a través de elementos creativos, influencers, animadores y mucha energía.

En definitiva, todos estos proyectos reflejan la capacidad de la consultora Grupoidex para crear estrategias que van mucho más que la simple promoción de los productos, de atravesar los formatos más actuales y llegar al público con la finalidad de ofrecer experiencias significativas y duraderas.