Gran jornada lúdica en el Parque La Marjal como cierre de su 10º aniversario

El Parque La Marjal de Alicante, referente en innovación y sostenibilidad, culminará las celebraciones de su décimo aniversario el próximo 19 de octubre desde las 11:00 horas con una gran jornada lúdica y abierta a toda la ciudadanía organizada por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento. Este evento, que pondrá el broche de oro a un año de conmemoraciones, busca acercar el parque a los ciudadanos, permitiéndoles disfrutar de sus espacios verdes y comprender la importancia de su función hidráulica y ambiental de una manera didáctica y festiva.

Conocer el parque

Aguas de Alicante ha preparado un programa de actividades variado y para todos los públicos, garantizando una jornada inolvidable en este oasis en la Playa de San Juan. Para ello, la entrada al parque contará con un Punto de Información donde conocer de primera mano cómo funciona esta infraestructura pionera a nivel nacional e internacional en momentos de inundaciones, y el paraíso para la biodiversidad en que se ha convertido a lo largo de estos años.

Deporte y hábitos saludables

Además de conocer la infraestructura, el visitante podrá disfrutar de múltiples actividades relacionadas con diferentes ámbitos. En deporte y hábitos saludables, dispondrá de exhibiciones de Baloncesto (Lucentum Alicante); Judo (Judo Club Alicante: Escuela de Judo Isabel Fernández); Fútbol (Club de Fútbol Sporting Plaza de Argel Alicante); Balonmano (Fundación Balonmano Agustinos Alicante); o clase de Yoga (Santosha).

Educación medioambiental

En un ámbito más didáctico y también lúdico, los más pequeños tendrán a su disposición disfrutar de talleres medioambientales en varios pases a lo largo de la mañana, así como del Espectáculo Ciencia Divertida (Teatro).

También, catas de agua en las que aprender a reconocer aguas de diferente procedencia y a desmontar algunos mitos populares en torno al agua que llega al grifo de nuestros hogares. Por grupos, el conjunto de participantes en esta actividad aprenden el procedimiento adecuado para la degustación de los diferentes tipos de agua, de manera que serán capaces de probar y diferenciarlas, siendo éstas de diferentes procedencias y orígenes.

En relación a las más de 120 especies de aves identificadas en el parque, será posible realizar diferentes rutas ornitológicas y participar en el anillamiento científico de aves en varios horarios.

Cultural y artístico

En la parte cultural y artística, la agenda de la mañana permitirá disfrutar de varias masterclass de bailes urbanos abierta a todos los asistentes, así como de talleres de manualidades (a cargo del Centro San Rafael).

Todo el evento estará amenizada además en diferentes puntos del parque con las actuaciones musicales de diferentes artistas alicantinos emergentes; han sido seleccionados por Aguas de Alicante, a partir de una convocatoria a participar lanzada a través la cuenta de Instagram de @aguasdealicante en las últimas semanas.

La mañana será inmortalizada por un grupo de artistas locales que elaborarán sus obras a lo largo de la mañana desde los diferentes miradores del parque inspirándose en el entorno.

Gastronomía

En relación a la gastronomía, los visitantes podrán disfrutar de un arroz alicantino gratuito elaborado por Riquelme para todos los asistentes en la entrada del parque desde las 13:30 horas.

Por supuesto, agua del grifo

Junto a las catas de agua, fuentes de agua del grifo estarán a disposición de los visitantes. Además, entrega de merchandising conmemorativo de este 10º aniversario y zona de photocall completan esta agenda para todos los públicos el próximo domingo 19 de octubre entre las 11:00 y las 15:00 horas.