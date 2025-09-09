La gestión del Centro de Educación Ambiental de Tabarca contará con servicio de alojamiento

El Ayuntamiento de Alicante adjudica este martes en Junta de Gobierno la gestión del servicio de dinamización medioambiental, cultural y turística del Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Tabarca a la mercantil Esatur XXI S.L. con un canon anual de 19.000 euros al ser su proposición la mejor clasificada en la Mesa de Contratación de las cuatro presentadas. El periodo de la concesión es por cuatro años, más dos posibles prórrogas de un año cada una.

El consistorio alicantino adjudica por primera vez este servicio de dinamización ambiental orientada a potenciar las posibilidades de alojamiento individual y para grupos previamente concertados, así como su función como centro de animación cultural y turística en la isla.

Las tarifas para acceder a este recurso alojativo municipal serán de 50 euros (individual general), 33 euros (individual para centros educativos). Además, se estable un precio individual de 22 euros para visita al CEAM y actividades culturales sin estancia.

El vicealcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, ha puesto de relieve “el trabajo que viene impulsando el equipo de Gobierno de Luis Barcala en la mejora de los servicios que presta el Ayuntamiento a la isla de Nueva Tabarca. En este caso, con el objetivo de la concejalía de Medio Ambiente de reactivar la actividad del CEAM de Tabarca para ofrecer con garantías una mejor atención de centros educativos y otros grupos interesados que quieran visitarlo, realizar actividades turísticas y culturales previstas, así como para pernoctar”.

"Con la adopción del sistema de gestión mediante concesión damos un paso adelante para la prestación de este servicio, dado que el objetivo fundamental del Ayuntamiento no es obtener un rendimiento económico del espacio, sino facilitar a los centros educativos y otros grupos interesados en general de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades lúdico-educativas para la transmisión de los valores históricos, naturales y turísticos para fomentar la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente de la reserva de la isla de Nueva Tabarca y de la ciudad de Alicante” subraya Villar.

Características del centro

El Centro de Educación Ambiental de la Isla de Nueva Tabarca (CEAM) se inauguró en 2006. En coordinación con el Museo Nueva Tabarca, el CEAM se orienta al conocimiento de los valores patrimoniales de la Isla, pudiendo acoger grupos, con la posibilidad de pernoctar hasta 30 personas. Aparte de un aula multiusos, el centro dispone de la infraestructura necesaria para el alojamiento con una sala dotada de literas.

Manuel Villar señala que “con la concesión de este nuevo servicio se pretende convertir el CEAM, al igual que el Museo Nueva Tabarca, en referencia para el conocimiento, difusión y puesta en valor del rico y variado patrimonio de la Isla de Nueva Tabarca, contribuyendo con ello a su propia conservación, a la vez de colaborar en la educación ambiental y formación de cualquier colectivo interesado en la salvaguarda de los valores patrimoniales, culturales y turísticos de la isla”.