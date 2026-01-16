El gasto en vivienda, suministros básicos y alimentación puede suponer el 60 por ciento del presupuesto de las familias alicantinas

El Instituto de Estudios Económicos de Alicante, INECA, considera que el análisis del índice de precios al consumo entre 2020 y 2025 revela una situación preocupante en nuestra provincia con niveles de inflación sistemáticamente superiores hasta un 0,4% a la media nacional.

Con relación a las familias, el coste de la vida también comprime a las rentas medias y bajas de Alicante donde los gastos fijos de vivienda, suministros y alimentación pueden suponer hasta el 60% del presupuesto familiar.

Repunte brusco en Alicante

El estudio de INECA considera el último trimestre de 2025 como un periodo especialmente preocupante porque tras alcanzar niveles mínimos en verano, la inflación tuvo un brusco repunte en Alicante de hasta un 3’3%, con relación al 2,9 con el que cerró 2025 el resto de España.

Esto supone una pérdida de poder adquisitivo acumulada sobre la economía de las familias de menor renta porque la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros suministros necesarios representan una variación anual del 10’4%. La alimentación tampoco se queda corta, con un 4,8% que sumado al alquiler y a los suministros puede alcanzar el 60% del total de un presupuesto familiar.

Esta situación, según INECA, tiene un impacto negativo en las decisiones de consumo, de inversión o de competitividad empresarial.