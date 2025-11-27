Frustrado un robo violento realizado en plena madrugada por el método del tirón

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un varón de 46 años por un robo con violencia ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre, logrando recuperar más de 5.800 euros y todas las pertenencias de la víctima. Los agentes realizaron una persecución a pie hasta localizar al presunto autor portando el bolso sustraído.

Inicio de la intervención policial

Un indicativo de Seguridad Ciudadana fue comisionado por la Sala CIMACC-091 al lugar de los hechos donde, al parecer, una mujer estaba siendo perseguida por un varón. En el lugar, los agentes localizaron a la mujer con lesiones en la nariz, quien indicó la dirección de huida del presunto autor. Los funcionarios recabaron todos los datos necesarios y comunicaron la información al resto de indicativos.

Desarrollo de los hechos y reacción policial

Al parecer, cuando la mujer se disponía a salir del salón de juegos cercano al centro de Alicante y se dirigía a un hotel, el presunto autor inició una conversación con ella. Posteriormente le pidió un cigarro mientras caminaba a su lado. Al sacar el cigarro del bolso, a la mujer se le cayó un billete de 50 euros. Tras caminar unos metros más, de manera sorpresiva, el autor la agredió para robarle el bolso con todas sus pertenencias, el teléfono, su cartera, el bolso y dinero.

Se estableció un cerco de cierre sobre el lugar de los hechos, controlando todas las posibles vías de huida. El autor fue localizado a escasos minutos intentando huir a la carrera. Se inició una persecución a pie detrás de él, observando cómo iba perdiendo parte del botín y dejando billetes por el camino.

Intervención, detención y recuperación del dinero

Los agentes dieron alcance al presunto autor, localizándolo con billetes en los bolsillos y con el bolso de la víctima en las manos. Finalmente fue arrestado, mostrándose poco colaborador con los policías.

La Policía Nacional logró recuperar en escasos minutos más de 5.800 euros que portaba la víctima en esos momentos, junto con el resto de enseres que le habían intentado sustraer. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quien continuará con el procedimiento.

Docencia preventiva y orientación frente a robos con violencia

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de autoprotección, especialmente durante desplazamientos nocturnos o en zonas con menos afluencia de personas. Se recomienda mantener los objetos personales siempre sujetos, evitar mostrar dinero en la vía pública y, en caso de sentirse observado o seguido, buscar un espacio seguro y contactar con el 091 de inmediato.

Asimismo, se insiste en la relevancia de la denuncia como herramienta fundamental para activar los mecanismos de protección, favorecer la rápida respuesta policial y permitir la identificación de autores. La colaboración ciudadana, aportando cualquier información útil, contribuye de manera directa a prevenir la reincidencia y a mejorar la seguridad de toda la comunidad