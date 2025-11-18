Los finalistas de los premios Festers d´Alacant reciben las estatuillas originales de Sergio Gómez

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento a los finalistas de la 19ª edición de los premios Festers d´Alacant y les ha entregado las estatuillas acreditativas. Son originales, por vez primera, del artista de hogueras Sergio Gómez. La Gala de entrega de premios se celebrará el jueves 20 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Principal. Tendrá como título “Distintas tradiciones. Un mismo corazón”.

Barcala, acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal, ha enfatizado sobre los finalistas al afirmar que “cada uno de vosotros sois ejemplo de perseverancia, trabajo y dedicación por y para las distintas fiestas”. Ha afirmado también el primer edil que “ser festero no significa únicamente hacer Fiesta. Conlleva una manifestación personal, un sentimiento, una forma de ser y sentir Alicante. Expresa su generosidad hacia Alicante, a través de las distintas fiestas”.

El trofeo

El trofeo, que sustituye al que se venía entregando desde que fuero convocados estos premios por vez primera, es una pieza artística realizada artesanalmente en resina. Está concebida, ha explicado Sergio Gómez, “como un homenaje a la tradición festera de Alicante y a todas las personas y a todas las asociaciones que mantienen vivo su espíritu”. En su diseño se combinan las formas orgánicas y texturas artesanales “que evocan la energía, la creatividad y la identidad cultural de las fiestas alicantinas”.

Finalistas

Los finalistas en las distintas categorías y modalidades son los que siguen:

Hogueras

Individual: Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (Mercado Central), Dolores Ten Miralles (Florida Sur)

Colectivo: Mercado Central, Ángeles-Felipe Bergé, barraca 'Festa i ví'

Semana Santa

Individual: Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación), Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor)

Colectivo: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención

Tradicionales

Individual: Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque), Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig)

Colectivo: Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig), Asociación Adorna (San Gabriel)

Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas

Individual: Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín), Manuel Muñoz Soler (Benisaudet)

Colectivo: Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet, Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix

Moros y Cristianos

Individual: Antonio Cáceres Prats (Villafranqueza-El Palamó), Francisco Gil Navarro (Altozano), Vanessa Sánchez Quirant (El Rebolledo)

Colectivo: 'Los Pacos' (Altozano), Escuela Infantil de Embajadores (San Blas), Peña 'Los Arpes' (Viillafranqueza-El Palamó)