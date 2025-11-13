Festitíteres arranca el domingo su 38 edición con “Aquiles”

Festitíteres arranca este domingo con el espectáculo itinerante “Aquiles” y continúa con un total de 16 funciones que se desarrollarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre para un público familiar.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “Festitíteres es un festival muy consolidado que nunca defrauda al público familiar y que ayuda a fomentar el interés por la narrativa y la cultura en general de los más pequeños”.

El héroe de Troya en formato de gigante articulado de cinco metros y medio recorrerá la Explanada el domingo desde el auditorio de la Concha hasta la Plaza del Mar en dos pases, a las 17.30 y a las 19.30 horas, de la mano de Fam Teatre.

Festitíteres cumple este año su 38 edición y es un ciclo organizado por la Concejalía de Cultura junto con el Institut Valenciá de la Cultura con la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

En esta edición de Festitíteres participan trece compañías tanto nacionales como internacionales venidas de Portugal y Brasil que ofrecerán un total de 16 espectáculos. Ocho funciones serán gratuitas y las otras ocho a precio popular de 5 euros que se realizarán en Las Cigarreras, avenida de la Constitución y el Teatro Arniches. Completan la programación talleres para el público familiar, la exposición “El arte de los Silvent” y la Muestra Amateur de Títeres que desde 2012 fomenta la creatividad y participación a través de los títeres ofreciendo la posibilidad de exhibir propuestas breves a entidades socioculturales y centros educativos.

La venta de entradas se activará el lunes 17 de noviembre y toda la programación se podrá consultar próximamente en https://festititeres.alicante.es