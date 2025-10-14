Accidentes

Un fallecido por arrollamiento de un tranvía en un paso a nivel en El Campello

El hombre se encontraba en la caja de la vía en el momento del accidente

EFE

Alicante |

Imagen de archivo del TRAM d’Alacant
Imagen de archivo del TRAM d’Alacant | EFE / Pep Morell

Un hombre ha fallecido al ser arrollado por un convoy del tranvía en un paso a nivel del término municipal de El Campello, accidente que ha obligado a cortar durante casi dos horas la línea 3 de este medio de transporte.

Se desconoce hasta ahora la identidad del fallecido y la causa de su presencia en la caja de la vía, aunque en todo caso el maquinista no ha podido frenar a tiempo.

Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) han informado de que el siniestro ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada, cuando empezaban a salir los trenes y tranvías de los talleres de El Campello, lo que ha impedido iniciar el servicio con normalidad.

Una vez que ha llegado el forense y se ha decretado el levantamiento del cuerpo, a las 7, la circulación ha comenzado a recuperarse aunque con retrasos en todas las líneas.

Por otra parte, TRAM d'Alacant también ha comunicado en la red social X (antigua Twitter) que por avería ha quedado suprimida la circulación entre el hospital de La Vila Joiosa y Benidorm.

