Éxito en la VIII Maratón de donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha celebrado con gran éxito la VIII Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad. El Teatro Principal de Alicante volvió a ser el epicentro de esta cita altruista, transformando su emblemático escenario en un espacio dedicado a salvar vidas.

Durante la jornada, que tuvo lugar el pasado lunes 27 de octubre bajo el lema “Únete al movimiento que salva vidas”, se registraron 275 donaciones, reflejo del compromiso y la generosidad de la ciudadanía alicantina.

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV en Alicante, expresó su satisfacción por la gran acogida “Una vez más, Alicante ha respondido con entusiasmo y solidaridad. Gracias a todos los que se sumaron a este movimiento que salva vidas”.

Asimismo, subrayó que “todas las personas que se acercaron a donar contribuyeron a aumentar las reservas de sangre necesarias para garantizar las transfusiones a los pacientes que las necesitan”.

La directora del Teatro Principal, María Dolores Padilla Olba, destacó que “Es un orgullo que el Teatro Principal pueda seguir siendo un punto de encuentro para la solidaridad y la vida”.

El CTCV agradeció especialmente la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de Vicente Seva —director del Festival de Cine de Alicante y creador del spot promocional—, de Cines Kinépolis Plaza Mar 2 por su apoyo en la promoción, y de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, así como de todos los medios de comunicación que ayudaron en la difusión del evento.

Durante la jornada, los donantes participaron en el sorteo de entradas para la obra “El Crédito. El Musical” y bonos para consumir en los mercados municipales, en agradecimiento a su gesto altruista.

Finalmente, el Centro de Transfusión recuerda que la necesidad de sangre es constante, y anima a la ciudadanía a continuar donando durante todo el año en los distintos puntos fijos y móviles de la provincia.