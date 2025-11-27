Éxito Rotundo en la Asamblea Anual del grupo suizo TeamWork organizado por Bonalba Resort

La empresa de gestión de proyectos TeamWork.com ha elegido a la ciudad de Alicante como destino para celebrar su asamblea anual de noviembre de 2025. Un evento, que se llevó a cabo con una logística impecable para un fin de semana en equipo con actividades culturales y deportivas.

Los casi 1.000 participantes procedentes de toda Europa se alojaron, desde el jueves y hasta el domingo, en siete hoteles de la ciudad, incluyendo Hotel Bonalba, Eurostars Mediterranea Plaza Hotel o Meliá Alicante Hotel, entre otros.

El programa incluyó una serie de actividades para que los colaboradores pudieran disfrutar de la cultura y el clima de Alicante, como una movilidad con traslados especiales, a través de autobuses lanzadera de Bonalba Resort y servicios de transfer para los desplazamientos entre el centro de la ciudad y el Bonalba Resort durante el fin de semana o una iniciación al Golf, donde más de 330 participantes tuvieron la oportunidad de asistir a una iniciación al golf en el Bonalba Resort.

Cena de Gala en Bonalba Resort: El "Efecto WOUA"

El punto culminante del fin de semana fue el evento de gala del sábado por la noche en Bonalba Golf Resort.

Los asistentes alojados en el centro de la ciudad se reunieron en el punto de encuentro y fueron trasladados al Bonalba Resort para esta cena en el recinto de la piscina tropical. En ella, el fundador de la plataforma no dudo en comentar sus agradecimientos a la vez que hablaba del balance del año y las novedades para el siguiente.

Los participantes en la cena de gala | Bonalba Resort

La asamblea no solo sirvió como un espacio de team building y cohesión para la plantilla de TeamWork.com, sino también para mostrar las bondades de Alicante, una ciudad portuaria ideal para relajarse y disfrutar de la cultura local.