Estudiantes de Medicina de la UA inician sus prácticas en hospitales de la provincia

Los estudiantes de tercer curso del grado de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante comenzaron ayer sus prácticas formativas en diversos hospitales de la provincia. En total, 86 alumnos y alumnas se han incorporado a los centros Mare de Déu dels Lliris (Alcoi), Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (Sant Vicent del Raspeig), Marina Baixa (La Vila Joiosa), Hospital Universitario del Vinalopó (Elche) y Doctor Balmis (Alicante), donde desarrollarán una parte esencial de su formación.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rocío Julià, destaca que “estas prácticas permiten que el alumnado se acerque al entorno asistencial real desde los primeros cursos, una experiencia fundamental para su futuro profesional”.

Cada estudiante cuenta con dos figuras de referencia: un tutor clínico, que es personal facultativo del propio centro asistencial, y un tutor académico, perteneciente al profesorado de la Universidad de Alicante. Ambos coordinan el proceso y realizan el seguimiento del aprendizaje. Según Julià, “la combinación de tutores clínicos y académicos garantiza una supervisión completa y una integración efectiva entre teoría y práctica”.

Estas prácticas se desarrollan en un entorno hospitalario donde el alumnado adopta inicialmente un papel observador. Allí, tienen la oportunidad de aprender directamente de los profesionales sanitarios y conocer el funcionamiento del sistema asistencial. Posteriormente, se completa la experiencia con una fase de reflexión guiada. “Se trata de un proceso pedagógico muy valioso: el estudiante observa, aprende, y después reflexiona junto a su tutor”, añadió la decana.

La integración en los centros hospitalarios permite a los futuros médicos familiarizarse no solo con la relación médico-paciente, sino también con el trabajo en equipo y con el uso de herramientas y equipamiento clínico. En este sentido, Julià subrayó la importancia de que “comiencen a conocer la anamnesis, la entrevista con el paciente y su familia que orienta el diagnóstico y el plan de actuación”. El contacto más intensivo con la práctica clínica llegará en sexto curso.

Estas prácticas se enmarcan en el convenio firmado el pasado mes de junio entre la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana para regular las prácticas docentes de las titulaciones de Ciencias de la Salud. La decana recordó que “este acuerdo refuerza la colaboración institucional y garantiza una formación sanitaria de calidad para nuestro estudiantado”.