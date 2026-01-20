Estafan a una mujer desde Alicante ofreciéndole grandes ganancias en una inversión

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 22 y 36 años en Alicante por su participación en una estafa de más de 200.000 euros a una mujer a la que ofrecieron grandes ganancias por hacer una inversión. Uno de los arrestados actuaba como mula y recibió en su cuenta 78.000 euros de la estafa; mientras que el otro iba a recibir 39.000 euros en efectivo de un tercer implicado.

Un vídeo como gancho

La víctima denunció la estafa ante la Policía Nacional al comprobar que había sido estafada y después de facilitar su contacto a la organización criminal al ver un vídeo en las redes sociales donde personas muy conocidas prometían importantes ganancias en inversiones.

Cuando fue contactada la convencieron de que la operación era totalmente segura y legal por lo que realizó hasta 10 transferencias a diferentes cuentas hasta sumar casi 206.000 euros. Con el paso del tiempo, la víctima fue consciente de que había sido estafada y los agentes averiguaron que parte de ese dinero había ido a parar a una cuenta de Alicante perteneciente al detenido de 36 años.

El segundo investigado de 22 años fue detenido cuando fue sorprendido entregando 39.000 euros a otro varón implicado en los hechos, que había convencido al primero para que actuara de mula. Ambos han pasado a disposición judicial, mientras que la operación policial sigue abierta para intentar detener al resto de implicados en la estafa.