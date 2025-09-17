La Estación Central del TRAM continúa a buen ritmo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha visitado junto al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus y en el marco de la Semana de la Movilidad, las obras de la Estación Central del TRAM, que acaban de iniciar una nueva fase con el inicio de la excavación que permitirá construir la estructura de las futuras instalaciones de la terminal junto a la actual estación ferroviaria de Adif. Como parte de este proceso, en los próximos días comenzará la construcción de la losa superior que cubrirá la Estación Central.

“El buen ritmo de los trabajos de la Estación Central, antesala del futuro Parque Central, reafirma el compromiso de la Generalitat con la ciudad de Alicante y con proyectos estratégicos de futuro y reivindicaciones históricas de los alicantinos", ha destacado Barcala. "Frente a los anuncios sin concreción del anterior Ejecutivo autonómico, este Consell lleva a cabo actuaciones de la importancia de la Estación Central, el colegio de La Almadraba, centros de salud, el desbloqueo de la Vía Parque y otros proyectos de futuro como la remodelación de la rotonda de la carretera de Valencia en el límite con el término municipal de Sant Joan", ha añadido.

Estas obras se realizan por el método constructivo ‘cut and cover’, que permite excavar desde la superficie parte del hueco que ocupara la estación y el túnel, por lo que se crea un “cajón” que permite luego seguir trabajando en subterráneo. Barcala ha pedido “disculpas y comprensión” a los vecinos por los trabajos que se ejecutan a cielo abierto, “pero que son imprescindibles para una actuación de esta gran envergadura y más de 102 millones de euros de inversión”.

Por su parte, Martínez Mus ha recordado que “el avance de las obras ha obligado, desde el pasado 4 de septiembre, a acondicionar un nuevo acceso al parking alternativo con unas 200 plazas, por la calle Médico Pedro Herrero, y que compensa la ocupación de la zona del aparcamiento de Adif destinada a estas obras”.

El presupuesto de adjudicación de los contratos de construcción y dirección de obra asciende a 102 millones de euros con un plazo de ejecución de 52 meses, por lo que las obras finalizarían a principios de 2029. El proyecto recoge la ejecución de un tramo de túnel de 72 metros de longitud, de conexión con la infraestructura ya ejecutada bajo la avenida de la Estación, y la nueva Estación Central bajo superficie, que contará con los correspondientes accesos y vestíbulos, y la planta que albergará andenes y las cuatro vías, con sus respectivas infraestructuras e instalaciones.

Futuro gran nodo intermodal

Martínez Mus ha destacado que “la Estación Central permitirá crear un gran nodo intermodal donde conectarán los flujos de largo recorrido, el sistema TRAM y los servicios en autobús urbanos, metropolitanos e interurbanos”. Esta fase de obras del proyecto constructivo comenzó el pasado mes de enero en el acceso principal al aparcamiento de la estación de Adif, desde la avenida Salamanca, por lo que ha sido necesario reconfigurar también los accesos peatonales y de parada de vehículos para los usuarios de la estación.

El nuevo acceso de vehículos se realiza, desde el pasado 4 de septiembre, a la altura del número 25 de la calle Médico Pedro Herrero, detrás de la nueva Ciudad de la Justicia Rafael Altamira (actualmente en construcción), desde la avenida Aguilera. También se ha acondicionado un acceso peatonal por la calle Luis Sánchez Octavio de Toledo que conecta con la estación terminal de Adif y que se complementa con un itinerario accesible peatonal que une el aparcamiento con la calle Joaquín Orozco y continua a lo largo de la avenida Aguilera y la avenida de Salamanca hasta la estación.