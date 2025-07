“Estaba atascada y ahora facturo 850.000 €”: el evento empresarial que transforma negocios… y personas llega a Alicante

En la provincia de Alicante, donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 94% del tejido empresarial y generan el 85% del empleo privado, muchos empresarios comparten una sensación común: trabajan más que nunca, pero sin obtener los resultados que esperaban. Sin tiempo, sin estructura y sin equipo, muchos sienten que su negocio depende totalmente de ellos.

Del 9 al 11 de julio, más de 200 empresarios se darán cita en una nueva edición de ‘Reinicia tu negocio’, la formación intensiva organizada por Level UP, la escuela de negocios número uno en España. El evento estará dirigido por el formador Tony Fábrega, y supone una cita especial para el equipo: Level UP tiene su sede en Alicante y fue aquí donde nació el método creado por su fundador y CEO, Carlos Delgado.

“Muchos lo dan todo… pero su empresa no avanza”

“La mayoría de los emprendedores arranca porque son buenos en lo suyo, pero nadie les enseña a ser empresarios”, explica Fábrega. “Y así, pasan los años apagando fuegos, sin estrategia, sin estructura y sin rumbo. El negocio funciona, sí, pero a costa del empresario”.

Durante tres días, los asistentes trabajarán en estrategia, marketing, rentabilidad y gestión de equipos. Pero también —y esto marca la diferencia— en su desarrollo personal como líderes. “Si tú mejoras, tu empresa mejora. Así de claro”, insiste Fábrega.

Lo que cambia por dentro… se nota por fuera

Cinthya Thais Muñoz Magaña, fundadora de DIURNAY, consultoría digital con sede en Alicante, vivió esa transformación en primera persona. “Conocí a Level UP cuando mi empresa era un embrión. Aquella primera formación me impactó tanto que me propuse automatizar la entrada de clientes. Lo conseguí. Pero lo más potente fue lo que vino después”.

Gracias a su evolución como líder, Cinthya pasó de facturar 15.000 euros a 850.000, y hoy dirige un equipo consolidado. “Los empresarios sufrimos mucho con la gestión de personas. Ahora sé que los resultados con mi equipo dependen de mí. Y que puedo conseguirlos”.

Más claridad, más decisiones, más energía

Con más de 52.000 empresarios formados en toda España, el método de Level UP ha demostrado que transformar una empresa es posible… si el empresario lidera ese cambio. “Salir tres días del negocio puede parecer una locura”, concluye Fábrega, “pero si no haces nada distinto, dentro de tres meses todo seguirá igual. Esta formación no te da fórmulas mágicas: te da claridad, dirección y herramientas reales para tomar decisiones”.

📍 Reinicia tu Negocio – Alicante

🗓 9, 10 y 11 de julio

📌 Lugar: Multiespacio Very Big Experience, Avinguda d'Elx, 186, 03195 Alacant, Alicante

🌐 Más información e inscripciones: https://levelupdesarrollo.com/info-rtnjulali25-2/