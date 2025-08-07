Esatur XXI SL, la empresa encargada para la gestión del Centro de Educación Ambiental de Tabarca

Ya tiene nombre la empresa que gestionará la gestión del Centro de Educación Ambiental de Tabarca. Esatur XXI SL, ha sido la empresa elegida como adjudicataria del contrato de concesión para el servicio de dinamización turística, cultural y medioambiental del CEAM de Nueva Tabarca, tras superar a la otra oferta finalista

De acuerdo con el informe técnico firmado por el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, Esatur XXI SL alcanzó una puntuación total de 94,5 puntos (47,5 por criterios de juicio de valor y 47 por criterios objetivos), superando a CN Santa Pola, que obtuvo 79,5 puntos.

Ambas empresas ofrecieron el máximo canon propuesto –19.000 euros anuales–, obteniendo así la máxima puntuación en este apartado (31 puntos). Sin embargo, Esatur ha mejorado la oferta en los apartados cualitativos: obtuvo 10 puntos en titulaciones del personal y 6 puntos por certificaciones ISO de gestión turística, frente a los 10 y 0 puntos, respectivamente, del Club Náutico. Y eso es lo que ha decantado a los técnicos, que ven en la empresa seleccionada "su capacidad para desarrollar el proyecto con solvencia y profesionalismo".

El contrato se pondrá en marcha una vez Esatur aporte la documentación previa a la adjudicación definitiva, tal como exige la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permitirá dotar al CEAM de Tabarca de actividad para cumplir sus objetivos de promover la educación ambiental, el turismo sostenible y la cultura local.

Características del centro

El Centro de Educación Ambiental de la Isla de Nueva Tabarca (CEAM) se inauguró en 2006. En coordinación con el Museo Nueva Tabarca, el CEAM cuenta con un programa completo pluridisciplinar de educación ambiental y conocimiento de los valores patrimoniales de la Isla, pudiendo acoger grupos, con la posibilidad de pernoctar hasta 30 personas. Aparte de un aula multiusos, el centro dispone de la infraestructura necesaria para el alojamiento con una sala dotada de literas