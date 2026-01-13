El equipo de Gobierno sigue sin precisar cuándo se presentará el proyecto del Parque Central que se había anunciado en julio

La portavoz del ejecutivo del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha insistido en que el consistorio que encabeza el alcalde Luis Barcala está en contacto con el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, para cerrar la fecha de presentación del proyecto del futuro Parque Central y sus "pormenores".

Así lo ha resaltado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que no ha concretado ni confirmado, al ser preguntada por los medios de comunicación, cuál será la fecha de puesta de largo de esta iniciativa.

Al respecto, Cutanda ha dicho que algunas informaciones periodísticas han publicado que el día elegido es el lunes 2 de febrero, si bien no las ha desmentido. En cualquier caso, ha sostenido que el equipo de gobierno de Alicante no va a confirmar ninguna fecha ni detalles sobre la presentación hasta que se concreten los "pormenores" con el Ministerio y ha defendido que desde el ejecutivo local son "muy escrupulosos" con estas conversaciones.

Cristina Cutanda, portavoz del equipo de Gobierno

Alicante, ciudad de la Memoria

Por otro lado, sobre las placas de la declaración de Alicante como Lugar de Memoria Democrática, la portavoz ha señalado que el Ayuntamiento está en contacto con la Subdelegación del Gobierno y que "no" hay inconvenientes en instalarlas.

También ha indicado que Subdelegación debe presentar dónde quiere colocar esos elementos exactamente, ya que hay edificios que son bien de relevancia local (BRL) como el Mercado Central y "hay que hacer un expediente especifico" para su instalación.

Sobre este asunto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha apostillado que estos requisitos o circunstancias se solicitan "a cualquiera" que quiera hacer una instalación de este tipo, por lo que se ha pedido a la Subdelegación que "concrete" aspectos como el lugar exacto en el que pretende ubicar esa placa en la plaza 25 de mayo.

Finalmente, al hilo del contenido de las visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil, Cutanda ha señalado que "no se va a hacer nada que no esté contemplado en la ley" y que "en ningún caso se va a tergiversar la historia".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Además, ha criticado al Gobierno de España, al PSOE y sus "satélites" por, a su juicio, querer "polarizar". "Menos propaganda ideológica y más estar pendiente de los problemas de los alicantinos", ha concluido.