la pasada nochevieja

Detenidos ocho menores por la agresión a otro fuera de una discoteca en Alicante

Todos tienen entre 14 y 16 años y han sido acusados de provocar lesiones graves

EFE

Alicante |

Fachada de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante
Fachada de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante | Europa Press

Ocho menores han sido detenidos por su presunta implicación en la agresión a otro ocurrida fuera de una discoteca durante la pasada Nochevieja en la zona de la Playa de San Juan, según han confirmado este jueves a EFE fuentes de la Policía Nacional.

El agredido, de 16 años, sufrió lesiones en un ojo y fue atendido en un centro hospitalario, han señalado las mismas fuentes.

El móvil de la agresión, que sucedió sobre las cuatro de la madrugada de ese día y en la que se produjeron patadas y puñetazos, no ha trascendido y las detenciones se llevaron a cabo el pasado 14 de enero por parte del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Alicante.

Las citadas fuentes han señalado que los ocho menores, de entre 14 y 16 años, fueron arrestados por su supuesta implicación en la agresión por un presunto delito de lesiones graves.

Las actuaciones han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, a la espera de que determine la medida que se va a tomar con los ocho menores.

