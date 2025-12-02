Detenidos in fraganti mientras intentaban robar en un cajero automático

La Policía Nacional, ha detenido en la localidad de Alicante a dos varones, de 25 y 49 años de edad, por su participación en los delitos de estafa y daños. Los detenidos fueron sorprendidos in fraganti intentando robar el dinero de un cajero automático mediante la técnica del “lazo libanés”.

La intervención policial se llevó a cabo tras una llamada telefónica a la sala CIMACC-091, en la que se comunicaba que dos varones se encontraban manipulando el cajero automático de una entidad bancaria situada en una calle céntrica de la ciudad.

A la llegada de los agentes al lugar, vieron en las inmediaciones a dos varones que coincidían con las descripciones aportadas por los testigos, por lo que tras realizarles una vigilancia discreta, observaron cómo se dirigían hacia una sucursal bancaria.

La dotación policial apostada cerca de la entidad bancaria, observó cómo uno de los varones con lo que parecía ser un destornillador comenzó a manipular la pletina situada en la parte inferior del cajero automático, mientras el otro varón, en actitud vigilante, intentaba taparle para no ser descubierto.

Ante los hechos observados, los agentes decidieron aproximarse a ellos para proceder a su identificación, solicitando para ello la colaboración de más dotaciones policiales dado que cuando estos varones se percataron de la presencia policial trataron de huir a pie tomando direcciones opuestas, siendo finalmente alcanzados por las dotaciones que acudieron al lugar.

Seguidamente los agentes comprobaron el estado de los cajeros automáticos de las entidades bancarias de la zona, observando cómo dos de ellos tenían las pletinas metálicas por las que se extrae el dinero en efectivo manipuladas por lo que llevaron a cabo la detención de los dos varones como presuntos autores de los delitos de estafa y daños.

En el registro practicado a ambos detenidos, los agentes localizaron entre sus pertenencias un destornillador de punta plana parcialmente doblado y diversas láminas de plástico que eran utilizadas para cometer los robos en cajeros mediante la técnica del “lazo libanés”.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Técnica del “lazo libanés” para cometer robos en cajeros

Consistente en la manipulación de la ranura de un cajero automático en la zona de extracción de dinero, consiguiendo mediante la inserción de las citadas láminas que el dinero en efectivo quede retenido cuando un usuario vaya a extraerlo. Una vez se produce este hecho y aprovechando la distracción o desistimiento del usuario del cajero, uno de los autores se aproxima y recoge el dinero en efectivo retenido y lo sustrae. Asimismo, el cajero, hasta su reparación, queda inservible e inutilizado. Realizando normalmente esta práctica en horario nocturno, donde se garantizan que las entidades bancarias se encuentran cerradas.

Atentos al timo

La Policía Nacional pide a los ciudadanos extremar las precauciones al utilizar estos puntos de retirada de dinero y, sobre todo, comunicarlo de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad si detectan un dispositivo de esta naturaleza.