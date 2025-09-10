Detenidos dos jóvenes por obtener ilícitamente de una amiga imágenes íntimas junto a su pareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Denia, a dos varones de 19 y 20 años de edad, como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos, tras haber obtenido ilícitamente del teléfono móvil de una amiga, un video íntimo y fotografías suyas.

Los hechos, que se remontan al verano del año pasado, fueron denunciados por una pareja de hombre y mujer, ambos víctimas de los hechos, quienes manifestaron que, a través de una conocida, se habían enterado recientemente, que se había difundido un video íntimo de ellos y que sabían quienes podían ser los responsables, dado que también pertenecían al círculo de amigos.

En su denuncia, manifestaba que sospechaba de dos chicos, quienes cogieron su teléfono y debieron acceder a la carpeta oculta del teléfono, donde tenía un video íntimo de ambos y fotografías para, posteriormente transferírselo a sus propios terminales a través de una aplicación de intercambio de datos que posee la marca de su teléfono, la cual no deja rastros de envío.

Asimismo, tras conocer la difusión del video a través de su amiga, recordó que, cierto día que estaban todos juntos de fiesta por la ciudad, uno de ellos, le cogió su teléfono y se marchó junto con el otro implicado con el terminal durante unos treinta minutos, no dándole demasiada importancia puesto que son amigos, sospechando que ese fuera el momento en el que accedieron a sus datos privados, dado que conocen su número de desbloqueo.

Así pues, los agentes encargados del caso, localizaron y tomaron declaraciones a otros testigos, amigos de las víctimas, quienes al parecer tuvieron también conocimiento de la existencia del video y las fotografías.

Finalmente, la investigación, permitió averiguar la completa identidad de ambos investigados, quienes fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos, remitiéndose todas las actuaciones a los juzgados de instrucción de la ciudad y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados era menor de edad cuando sucedieron los hechos