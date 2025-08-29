Detenido un varón sobre el que pesaba una orden de extradición francesa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a un varón, de 27 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Francia por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión.

La detención de esta persona se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana cuando fue identificado en la vía pública por encontrarse consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otras personas.

Tras comprobar sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicho varón pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Francia por delitos contra las personas y otros delitos contra la propiedad.

El fugitivo, había huido de la justicia francesa tras ser condenado a cadena perpetua por delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión, hechos cometidos en París en Agosto de 2024.

Según versa la Orden Europea de Detención, el arrestado formaba parte de un grupo organizado y junto con otros dos varones ocasionaron lesiones y daños a un grupo de turistas lanzando artefactos incendiarios similares a cócteles molotov.

Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.