Detenido un varón sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón, de 47 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por las autoridades de Polonia por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, hechos cometidos en el año 2021.

El país reclamante, dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación no tardando en localizarlo en la localidad Alicante y tras realizar un dispositivo policial fue localizado y detenido.

El fugitivo había huido de la justicia de Polonia tras ser condenado a una pena de 20 años de privación de libertad, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los hechos fueron cometidos en el año 2021, el detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes que comercializaba con grandes cantidades de marihuana entre España y Polonia con el fin de obtener beneficios económicos.

Tras su detención, los agentes comprobaron que al fugitivo le constaba una reclamación Judicial nacional emitida por un Juzgado de Alicante por conducir sin permiso o licencia.

Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El detenido, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición