Detenido un hombre y una mujer por robar un móvil y estafar más de 2000 euros

La Policía Nacional ha detenido en las localidades de Torrevieja y Alicante a un varón de 24 años y a una mujer de 22, por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia y estafa. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Alicante donde los autores se apoderaron de un teléfono móvil de alta gama, desbloqueado para utilizar sus tarjetas virtuales y realizar diversas operaciones fraudulentas por un valor total de 2.270 euros.

Inicio de la investigación y primeros resultados

La intervención policial se originó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien relató que mientras caminaba de madrugada hablando por teléfono, fue abordada por un hombre y una mujer. En ese momento, el varón le arrebató bruscamente el teléfono de las manos y emprendió la huida a la carrera. De forma simultánea, la mujer que lo acompañaba la sujetó fuertemente para impedir que pudiera seguirlo.

Una vez que el varón se encontraba lo suficientemente alejado, la mujer soltó a la víctima y huyó también del lugar, en la misma dirección. En el trayecto, la mujer dejó caer accidentalmente un bolso, sin percatarse. La víctima lo recogió y encontró en su interior un pasaporte, varios documentos y otras pertenencias, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación.

Desarrollo de las actuaciones

La investigación desarrollada por la Policía Nacional de la Comisaría Norte de Alicante, permitió acreditar que los detenidos seleccionaron previamente a su víctima. En este caso la siguieron mientras caminaba y esperaron a que se encontrara distraída utilizando el teléfono en una llamada para actuar. El objetivo era garantizar el éxito del robo con la mínima resistencia, accediendo así a un dispositivo desbloqueado, encendido y con acceso a todos los datos personales y bancarios de la víctima.

Tras la sustracción, los autores utilizaron el propio teléfono robado para pagar un trayecto en taxi. Durante el viaje el varón, que evitó en todo momento que el terminal se bloqueara, usó su propio móvil personal como "puente": acopló los altavoces de ambos terminales cuando recibió una llamada de la víctima, simulando una conversación entre ella y un tercero, que se hizo pasar por un supuesto funcionario de la oficina de objetos perdidos.

En esta llamada, un tercer implicado, ajeno a la escena inicial, suplantó la identidad de un trabajador público y engañó a la víctima asegurándole que su teléfono había sido encontrado por un ciudadano y entregado en el servicio de objetos perdidos. Le solicitó sus datos personales, incluyendo el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), y la citó para que acudiera a recoger el terminal en días posteriores.

Habiendo tranquilizado a la victima para que retrasara la denuncia y con todos sus datos, su terminal desbloqueado, viendo las aplicaciones bancarias instaladas en el móvil, y con acceso a las facturas, el autor cambió las claves de la banca online de la víctima teniendo acceso libre a todas las operaciones.

Los autores se desplazaron a diversas entidades bancarias ubicadas en Alicante, San Vicente y Torrevieja, realizando múltiples operaciones con cargo a las cuentas de la víctima, con un perjuicio económico total de 2.270 euros.

Detenciones en diferentes localidades de Alicante

La labor policial culminó con la localización y detención de ambos implicados, el varón en Torrevieja y la mujer en Alicante. En el momento de la detención, se intervino un teléfono móvil de alta gama que había sido utilizado para la consumación de la estafa.

Ambos detenidos están siendo investigados por los delitos de robo con violencia y estafa. El varón, de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Docencia preventiva para este tipo de delitos

La Policía Nacional reitera a la ciudadanía la necesidad de proteger adecuadamente los teléfonos móviles, evitando mantener sesiones abiertas en aplicaciones bancarias o dejar accesibles tarjetas virtuales. Asimismo, se desaconseja proporcionar datos personales en llamadas no verificadas, incluso si se afirma que provienen de instituciones oficiales.

En caso de pérdida o robo de un dispositivo, se recomienda realizar la denuncia de forma inmediata, bloquear el terminal y contactar con la entidad bancaria para impedir el acceso a cuentas o tarjetas.

Para cualquier consulta o denuncia formal, los ciudadanos pueden acudir a las comisarías de Policía Nacional, llamar al teléfono 091, o utilizar los formularios disponibles en la página web oficial www.policia.es.