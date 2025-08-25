Detenido después de robar en varias viviendas de San Juan y Mutxamel

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Withbeard” ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años como presunto autor de una serie de robos en viviendas habitadas en San Juan de Alicante y Mutxamel. Al detenido se le imputan cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con moradores, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

A raíz de diferentes denuncias sobre robos en viviendas de San Juan de Alicante y Mutxamel, el Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Alicante activó un dispositivo específico para el esclarecimiento de los hechos. Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias, los agentes lograron identificar al presunto autor.

El modus operandi llevado a cabo por el sospechoso seguía un patrón definido: accedía a domicilios durante el día; si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas. Siempre que podía, se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

Una vez se conoció la identidad del autor, y contando con la colaboración de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante, se procedió a su localización y detención. Además, se lograron intervenir 582 euros relacionados con los hechos.

El detenido, un hombre de 57 años, que cuenta con numerosos antecedentes, y al que se le imputan cinco delitos de robo con fuerza y un hurto en viviendas, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa, por el uso fraudulento de tarjetas sustraídas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Desde la Guardia Civil se aconseja seguir unas pautas sencillas que reducen el riesgo de sufrir robos en domicilios:

• Cierra siempre puertas y ventanas con llave, incluso para ausencias breves; refuerza accesos a patios o zonas menos visibles.

• No abras a desconocidos ni facilites la entrada por excusas (pedir agua, usar el baño, revisar instalaciones); exige acreditación y confirma por teléfono con la empresa si es necesario.

• Guarda bolsos, carteras, llaves y dispositivos fuera de la vista y lejos de puertas/ventanas; valora cajas de seguridad e inventarios de objetos de valor.

• Si tiene sospechas de haber sido víctima de un hecho delictivo, ves la puerta forzada o una ventana rota, no entres y llama de inmediato al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o al 112.

• Utiliza la app AlertCops para comunicar hechos y recibir avisos de seguridad; permite contactar con emergencias y compartir geolocalización con los servicios de emergencias.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96 514 56 60, extensión 0610011.