Detenido en Alicante tras olvidar en un coche que había robado el auto judicial de libertad que acaba de recibir por robos anteriores

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 41 años gracias a que, al parecer, se olvidó el auto judicial de libertad a su nombre por delitos de robo en coches que había recibido horas antes cuando volvió a entrar en un vehículo para una nueva sustracción.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, en el coche donde volvió a actuar este caco despistado se halló, junto al auto judicial de libertad firmado un juez, la habitual bolsa con el escudo del Cuerpo Nacional de Policía donde los agentes guardan las pertenencias de los arrestados en el momento de ingresar a los calabozos.

En esa bolsa olvidada aún estaban, junto al auto del juez, los cordones que los policías le habían cogido cuando entró a los calabozos, medida habitual para evitar autolesiones antes de pasar a disposición judicial.

Este 'caco' fue descubierto después de ser parado en una calle de la zona norte de Alicante por una unidad uniformada de la Policía por una actitud sospechosa.

Los agentes vieron que iba indocumentado y en ese momento se acercó un hombre contando que alguien había fracturado las ventanillas de su coche, en las inmediaciones, a lo que minutos después otro ciudadano también llegó y contó que había visto al sospechoso manipulando la ventana un tercer vehículo, aunque huyó al llamarle la atención.

Al detenerle por esta situación, se conoció que ese mismo día una mujer había presentado la denuncia por el robo dentro de su coche de una batería y el tapón de unos depósitos del motor, y añadía que sobre uno de los asientos había encontrado una chaqueta con el citado auto judicial -a su nombre- en el bolsillo y la bolsa con unos cordones de zapatillas.

El supuesto ladrón cuenta con un largo historial de detenciones anteriores por hechos similares, en las últimas semanas especialmente por la sustracción de material de obra, como herramientas y diversa maquinaria.

Además, se da la circunstancia de que la misma mujer había sido víctima de otro robo en el mismo vehículo pocos días antes, y que también se ha arrestado a otro individuo como supuesto autor, después de que se le encontrase a éste último su DNI dentro de la mochila que portaba.