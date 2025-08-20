Detenidas tres personas por robar 120.000 euros a una mujer de 85 años

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a tres personas, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 28 y 57 años, por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza en una vivienda. Los arrestados habrían accedido al domicilio de una mujer de 85 años mediante una llave falsa y sustraído 120.000 euros en billetes de 200 euros, que sustituyeron por recortes de papel imitando los fajos originales. Los autores se habrían aprovechado de la situación especial de la víctima, quien no contaba con apoyo social o familiar cercano.

Inicio de la investigación policial

La investigación fue desarrollada por los Grupos de Policía Judicial de la Brigada Provincial de Alicante y de la Comisaría de Distrito Centro. Los hechos se iniciaron tras la denuncia presentada por la propia víctima, quien descubrió el robo al comprobar el contenido del estuche donde guardaba el dinero. Aunque los paquetes de billetes conservaban su cinta exterior, en el interior había papeles cortados del tamaño de billete de 200 euros.

Estrategia de acercamiento y ejecución del robo

Durante la investigación, la Policía Nacional pudo constatar que los implicados, vinculados a una empresa inmobiliaria, habían establecido una relación de cercanía con la víctima, ganándose su confianza con ofrecimientos constantes como invitarla a la peluquería o acompañarla a actividades sociales. Aprovechando la baja red social de la que disponía, la invitaron incluso a pasar dos días en un balneario fuera de la ciudad, tiempo que aprovecharon para perpetrar el robo.

Uno de los empleados de la inmobiliaria, que había asistido a la víctima en gestiones previas relacionadas con la compra y reforma de una vivienda, accedió a la información sobre el dinero y a una copia de las llaves del domicilio. Este trabajador transmitió lo conocido a su jefe y administrador de la empresa.

El administrador fue el encargado de preparar los recortes de papel y ejecutar el robo en la vivienda. La madre del empleado que había asistido a la víctima, mucho más joven que esta, la invitó y acompañó al balneario durante dos días con el propósito de mantenerla alejada del domicilio. Un cuarto empleado, que trasladó a la víctima al balneario, no estaba al tanto del plan y fue utilizado sin saber que estaba siendo parte de una estrategia para un robo.

Detenciones y registros realizados

El principal sospechoso fue detenido en un establecimiento hostelero de Alicante en el momento en que se disponía a entregar parte del dinero sustraído. En esa actuación se intervinieron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama. Unas horas después fue arrestado el administrador de la inmobiliaria en la sede de la empresa. La última detenida fue localizada y detenida en otro punto de la ciudad de Alicante.

Durante la operación se realizaron cuatro registros: dos en domicilios particulares y otros dos en las oficinas de la inmobiliaria implicada.

Dos de los detenidos, considerados los principales responsables intelectuales y materiales del hecho, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Recomendaciones preventivas para personas mayores

La Policía Nacional subraya la importancia de adoptar medidas de autoprotección, especialmente entre las personas mayores que viven solas o carecen de una red de apoyo cercana. A tal efecto, se recuerdan las siguientes recomendaciones:

• No entregar copias de llaves a personas ajenas al círculo familiar o sin garantías de confianza.

• Evitar comentar públicamente, incluso en círculos aparentemente seguros, la existencia de dinero u objetos de valor en el domicilio.

• Desconfiar de ofrecimientos desinteresados por parte de personas poco conocidas, especialmente si implican traslados, gestiones personales o acceso a la vivienda.

• Consultar siempre con familiares, vecinos o personal de confianza antes de realizar cambios en el domicilio, firmar documentos o entregar cantidades económicas.

• Solicitar siempre acreditación oficial a quienes se presenten como representantes de empresas, técnicos o profesionales que requieran acceso al hogar.

• Mantener una comunicación fluida con el entorno próximo: vecinos, familiares o profesionales de atención domiciliaria.

• Ante cualquier comportamiento sospechoso, contactar inmediatamente con la Policía Nacional a través del 091.

La colaboración ciudadana es esencial para la prevención de este tipo de delitos. La Policía Nacional recuerda que las denuncias y avisos pueden presentarse de forma presencial en cualquier comisaría o a través de los canales disponibles en la web oficial www.policia.es. Las comunicaciones pueden ser confidenciales y se tratan con máxima sensibilidad y discreción.