Detenida una mujer por estafar más de 800.000 euros a clientes de su gestoría

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta responsable de estafar más de 800.000 euros a un mínimo de 27 víctimas de la provincia de Alicante. Se trata de una ex empleada de una gestora de seguros situada en la capital que, aprovechándose de su puesto de trabajo y de la confianza de los clientes, les robaba los fondos acumulados en los seguros que tenían contratados.

La operación se inició el pasado mes de septiembre, tras recibir la denuncia de un hombre al que le habían sustraído 45.000 euros de su seguro de jubilación, al que llevaba realizando aportaciones desde hacía más de 35 años.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable, una ex empleada de una gestora de seguros, que había sido recientemente despedida porque la empresa había descubierto algunas irregularidades.

Las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad o con algún otro tipo de situación de vulnerabilidad, de este modo la autora conseguía valerse de la confianza que éstos depositaban en ella para robarles el dinero sin que terceras personas pudieran descubrirla, desviando los fondos de sus planes de seguro a cuentas de las que era ella la titular.

El pasado 2 de noviembre fue detenida por los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad. Tras ser puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig, ha quedado en libertad con cargos.

Se trata de una mujer de 49 años, de nacionalidad española, residente en la localidad de Alicante.

La operación Yosir1 ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig. Los agentes han localizado ya a 27 perjudicados y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas. Se ha solicitado al Juzgado la intervención de las cuentas bancarias con las que operaba.